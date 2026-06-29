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Головна Київ У лісах Чорнобильського заповідника зацвіла червонокнижна любка

У лісах Чорнобильського заповідника зацвіла червонокнижна любка

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Дата публікації: 29 червня 2026 13:26
Червонокнижна любка у Чорнобилі — що відомо про рослину
Червонокнижна любка. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобилі помітили одну з найкрасивіших і водночас найрідкісніших лісових рослин України — любку. Ця витончена квітка, що належить до родини орхідей, саме зараз прикрашає ліси заповідної території.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний заповідник. 

Червонокнижна любка у Чорнобилі

У заповіднику зазначають, що серед густої червневої зелені любку можна впізнати за невеликими білосніжними квітами з легким зеленуватим або кремовим відтінком. Попри скромні розміри, рослина вирізняється особливою декоративністю та витонченістю.

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Червонокнижна любка. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
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Червонокнижна любка в Чорнобильському заповіднику. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Назва квітки пов'язана з давніми народними віруваннями. За переказами, її підземні бульби вважали чарівним зіллям, якому приписували приворотні та відворотні властивості. Також у народній медицині рослину використовували як поживний і тонізуючий засіб. Історично бульби любки навіть брали із собою козаки під час походів.

Ще однією особливістю рослини є її сильний аромат, який особливо відчутний уночі. Саме запах приваблює нічних метеликів-запилювачів.

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"Проте, не варто любку намагатися перенести з лісу до свого дому. Адже рослина любить затінок і може існувати лише у симбіозі з грибницею певних грибів. Якщо в землі такої грибниці немає, вона загине", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що на території Чорнобильського заповідника ростуть два види цієї рослини — любка дволиста та любка зеленоквіткова. Обидва види занесені до Червоної книги України, а також включені до Додатка II Конвенції CITES, яка регулює міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення.

Як писали Новини.LIVE, у Чорнобилі виявили хижака — шакала звичайного (золотистого). Раніше його присутність лише опосередковано фіксували спостереженнями.

Також у Чорнобильському заповіднику помітили оленя серед повалених дерев. Там зазначили, що тварина навіть серед хаосу продовжує впевнено рухатися вперед.

квіти заповідник Чорнобильська зона
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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