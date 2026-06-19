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Главная Киев Золотистый шакал: в Чернобыле обнаружили хищника

Золотистый шакал: в Чернобыле обнаружили хищника

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 21:02
В Чернобыльском заповеднике обнаружили золотистого шакала
Золотистый шакал. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльском заповеднике официально подтвердили появление шакала обыкновенного (золотистого). Этот вид, который активно расширяет свой ареал в Украине и Европе, был зафиксирован непосредственно на территории зоны отчуждения. Ранее его присутствие фиксировалось лишь косвенно посредством наблюдений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В Чернобыле обнаружили золотистого шакала

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировано появление шакала обыкновенного, или золотистого. Это хищник, который в последние десятилетия активно расширяет свой ареал обитания в Украине и Европе.

Подтверждение его присутствия получили в начале июня 2026 года — на дороге между городом Чернобыль и Припятью обнаружили шакала, погибшего в результате наезда автомобиля. До этого момента этот вид в заповеднике регистрировали только с помощью фотоловушек, следов и отдельных визуальных наблюдений, однако точная идентификация затруднялась.

Специалисты отмечают, что шакал занимает промежуточное положение между лисой и волком — он крупнее лисы, но меньше волка. Это осторожный ночной хищник, который избегает контакта с человеком и хорошо адаптируется к различным условиям среды обитания.

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По данным наблюдений, шакал обыкновенный в настоящее время активно расселяется по территории Украины и уже встречается в различных регионах, чаще всего — на юге страны. В Чернобыльском заповеднике его численность пока остается низкой, и вид не оказывает существенного влияния на экосистему.

Экологи отмечают, что появление нового хищника может повлиять на популяции других видов, в частности лисы и енотовидной собаки. В то же время они подчеркивают, что эти изменения являются естественными для динамики экосистемы и не представляют угрозы.

Как известно, шакал — осторожное всеядное животное весом около 15 кг с серо-рыжим или золотистым окрасом и характерным чёрным кончиком хвоста. Он ведет преимущественно ночной образ жизни, образует постоянные пары и совместно воспитывает потомство, а для человека опасности не представляет.

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Скриншот сообщения Чернобыльского заповедника/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в мае 2026 года в Чернобыльском заповеднике зафиксировали оленя, который двигался среди поваленных деревьев и густых зарослей. В природоохранной зоне опубликовали атмосферное фото животного в дикой среде. Специалисты отмечают, что дикие животные продолжают адаптироваться к сложным условиям и не останавливаются перед природными препятствиями.

Новини.LIVE также писали, что в Чернобыльской зоне лошади Пржевальского пережили суровую зиму, однако вышли из неё в ослабленном состоянии. Несмотря на это, большинство животных выжило, в том числе и поздно родившийся жеребенок, который смог адаптироваться к морозам. С наступлением весны и появлением свежей травы состояние популяции постепенно улучшается, хотя у части лошадей еще наблюдаются признаки истощения.

животные Чернобыль Чернобыльская зона
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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