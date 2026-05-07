Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Минразвития сообщили, как Киев готовится к ударам по водоснабжению

В Минразвития сообщили, как Киев готовится к ударам по водоснабжению

Ua ru
Дата публикации 7 мая 2026 16:22
В Минразвития сообщили, как Киев готовится к ударам по водоснабжению
Люди набирают воду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве готовят систему водоснабжения и водоотведения к работе в условиях возможных блэкаутов и российских атак по критической инфраструктуре. Для этого предусмотрена как физическая защита объектов, так и резервные источники питания и альтернативные способы обеспечения населения водой.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно заявил заместитель Министерства развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук в эфире "Київського часу".

Киев готовится к возможным ударам по системе водоснабжения

По словам Ковальчука, система водоснабжения имеет критическое значение не только для Киева, но и для всех общин Украины, поэтому правительство учитывает риски возможных атак.

"Система водоснабжения и водоотведения является ключевой не только для города Киева, а вообще общин. Мы знаем, что есть угроза воздействия врага на эту инфраструктуру", — подчеркнул Ковальчук.

Он пояснил, что план устойчивости предусматривает защиту объектов критической инфраструктуры водоканалов и обеспечение их альтернативными источниками электропитания.

Читайте также:

"По водоснабжению план устойчивости содержит работу с защитой водоснабжения и водоотведения — это и физическая защита объектов критической инфраструктуры водоканала, и обеспечение альтернативными источниками питания ключевых объектов системы", — отметил чиновник.

По его словам, также прорабатываются сценарии реагирования на чрезвычайные ситуации в случае перебоев с водоснабжением, в частности привлечение бюветных зон и водовозов для обеспечения районов.

"Это привлечение бюветных зон, водовозов для развозки воды для районов, которые могут остаться без водоснабжения. Это есть в планах реагирования на чрезвычайные ситуации каждого региона", — сообщил Ковальчук.

Отдельно он добавил, что бюветные системы в Киеве планируют обеспечить генераторами для работы даже в случае отключений электроэнергии.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Ковальчук заявил, что в Киеве фиксируют серьезные вызовы в подготовке к следующему отопительному сезону, а темпы выполнения работ пока не соответствуют имеющимся возможностям и ресурсам столицы.

Кроме того, он отметил, что прифронтовые регионы пока демонстрируют более высокие темпы выполнения планов устойчивости, чем Киев. По его словам, цель состоит в том, чтобы до сентября все регионы вышли на 100% готовности.

Киев водоснабжение эфир Новини.LIVE
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации