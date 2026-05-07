В Минразвития сообщили, как Киев готовится к ударам по водоснабжению

Люди набирают воду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве готовят систему водоснабжения и водоотведения к работе в условиях возможных блэкаутов и российских атак по критической инфраструктуре. Для этого предусмотрена как физическая защита объектов, так и резервные источники питания и альтернативные способы обеспечения населения водой.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно заявил заместитель Министерства развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук в эфире "Київського часу".

Киев готовится к возможным ударам по системе водоснабжения

По словам Ковальчука, система водоснабжения имеет критическое значение не только для Киева, но и для всех общин Украины, поэтому правительство учитывает риски возможных атак.

"Система водоснабжения и водоотведения является ключевой не только для города Киева, а вообще общин. Мы знаем, что есть угроза воздействия врага на эту инфраструктуру", — подчеркнул Ковальчук.

Он пояснил, что план устойчивости предусматривает защиту объектов критической инфраструктуры водоканалов и обеспечение их альтернативными источниками электропитания.

"По водоснабжению план устойчивости содержит работу с защитой водоснабжения и водоотведения — это и физическая защита объектов критической инфраструктуры водоканала, и обеспечение альтернативными источниками питания ключевых объектов системы", — отметил чиновник.

По его словам, также прорабатываются сценарии реагирования на чрезвычайные ситуации в случае перебоев с водоснабжением, в частности привлечение бюветных зон и водовозов для обеспечения районов.

"Это привлечение бюветных зон, водовозов для развозки воды для районов, которые могут остаться без водоснабжения. Это есть в планах реагирования на чрезвычайные ситуации каждого региона", — сообщил Ковальчук.

Отдельно он добавил, что бюветные системы в Киеве планируют обеспечить генераторами для работы даже в случае отключений электроэнергии.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Ковальчук заявил, что в Киеве фиксируют серьезные вызовы в подготовке к следующему отопительному сезону, а темпы выполнения работ пока не соответствуют имеющимся возможностям и ресурсам столицы.

Кроме того, он отметил, что прифронтовые регионы пока демонстрируют более высокие темпы выполнения планов устойчивости, чем Киев. По его словам, цель состоит в том, чтобы до сентября все регионы вышли на 100% готовности.