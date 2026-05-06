Минразвития: прифронтовые регионы опережают Киев по планам устойчивости

Последствия российского обстрела ТЭС в Киеве. Фото: ДТЭК

Заместитель министра развития громад и территорий Константин Ковальчук отметил, что прифронтовые регионы опережают Киев по выполнению планов устойчивости. Он хотел бы, чтобы в сентябре все регионы были на одинаковом месте со 100% выполнением.

Об этом эксклюзивно Константин Ковальчук сказал в эфире "Київський час".

Планы устойчивости

Ковальчук отметил, что сейчас сравнивать регионы неуместно, однако области, находящиеся под постоянной угрозой, показывают высокие темпы реализации. По его словам, прифронтовые регионы быстрее понимают, о чем идет речь.

"На собственном опыте знают эти вызовы больше, чем другие регионы. И вот сейчас они демонстрируют лидерство, именно в реализации, более быстрее, чем другие регионы. Я еще раз подчеркиваю, я бы очень хотел, чтобы такое лидерство и тон реализации плана задавала наша столица", — добавил заместитель министра развития общин и территорий.

Как писал Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу, Кабмин требует от властей Киева срочно ускорить подготовку к зиме. В противном случае состоятельность руководства столицы будут оценивать отдельно.

Кроме того, устаревшие теплосети в Киеве снова вызвали масштабные разрытия на Оболони и проспекте Свободы. Из-за постоянных аварий на старых трубах коммунальщики вынуждены годами возвращаться к тем же участкам.