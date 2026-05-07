Киев готовится к сложной зиме: прогноз Минразвития

Последствия российских ракетных ударов по Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве существуют серьезные вызовы в подготовке к следующему отопительному сезону. В то же время темпы выполнения работ пока не соответствуют возможностям и ресурсам столицы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Константин Ковальчук в эфире "Київського часу".

Подготовка Киева к зиме

Ковальчук рассказал, что вызовы, с которыми сталкивается столица, подобны тем, что встали перед всей страной после сверхсложной прошлой зимы. В то же время ситуация может ухудшаться, поэтому возвращение к уровню готовности начала предыдущего отопительного сезона уже недостаточно.

По его словам, именно для этого в Украине внедряют комплексные планы устойчивости для каждого региона, в том числе и для Киева. Их цель — повысить готовность критической инфраструктуры и энергосистемы к новым атакам и возможным кризисным сценариям.

"Это и дополнительная защита критической инфраструктуры инженерной защитой, обеспечение дополнительной электрической генерации в каждом регионе. Также это обеспечение альтернативными джералами объектов водо- и теплоснабжения для возможности работать при отсутствии централизованного снабжения электроэнергии", — сказал заместитель министра.

Отдельно чиновник акцентировал на развитии распределенной тепловой генерации вблизи крупных котельных и ТЭЦ. По его словам, это необходимо для того, чтобы минимизировать риски для жителей столицы в случае новых массированных атак на энергетическую инфраструктуру.

"В Киеве вызовов больше всего, здесь есть три крупных источника тепловой генерации, левый берег действительно под угрозой", — отметил Ковальчук.

Он добавил, что задача государства сейчас — контролировать выполнение уже разработанных решений в каждом регионе и стимулировать местные власти к более активным действиям.

По словам заместителя министра, нынешние темпы подготовки столицы к зиме нельзя сравнивать с другими регионами, учитывая финансовые возможности и бюджет Киева.

Как писали Новини.LIVE, ранее Константин Ковальчук заявлял, что прифронтовые регионы опережают Киев по планам устойчивости. Он хотел бы, чтобы в сентябре все регионы были на одинаковом месте со 100% выполнением.

В то же время Киев критикуют за медленный ремонт теплосетей. Правительство требует от киевских властей срочно ускорить подготовку к зиме, на которую осталось всего семь месяцев, иначе после 10 мая состоятельность руководства столицы будут оценивать отдельно.