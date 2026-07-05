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Главная Киев В НВМК отреагировали на информацию о проседании могил после ливней

В НВМК отреагировали на информацию о проседании могил после ливней

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 17:03
После сильных дождей в НВМК объяснили причины проседания грунта на могилах
Кладбище. Фото: НВМК

После обильных осадков в Киевской области на некоторых недавних захоронениях Национального военного мемориального кладбища было зафиксировано проседание грунта. В учреждении подчеркнули, что это естественный процесс и не свидетельствует о подтоплении или размывании мест захоронений.

Об этом сообщило Национальное военное мемориальное кладбище, передает Новини.LIVE.

Почему проседает грунт

На мемориальном кладбище пояснили, что проседание произошло на местах традиционных захоронений, осуществленных в течение последних одного-двух месяцев. По словам администрации, речь идет о естественном уплотнении грунта, которое происходит после захоронения на всех кладбищах.

Там подчеркнули, что временные надгробные сооружения остаются в правильном положении, а это подтверждает, что речь не идет о размывании могил или воздействии грунтовых вод.

Как долго длится уплотнение почвы

В сообщении отмечается, что естественное уплотнение почвы может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Его продолжительность зависит от типа почвы, погодных условий и времени, прошедшего после захоронения.

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Именно поэтому постоянные памятники, как правило, устанавливают примерно через год после захоронения, когда процесс уплотнения завершается.

У НВМК відреагували на інформацію про просідання могил після злив - фото 1
Сообщение НВМК. Скриншот: Facebook

Последствия устраняют работники кладбища

В Национальном военном мемориальном кладбище отметили, что, в отличие от большинства других кладбищ, где такие работы обычно выполняют родственники умерших, на мемориальном комплексе эту ответственность берет на себя государство.

Работники кладбища регулярно осматривают территорию и после окончания интенсивных осадков приступили к работам по подсыпке и выравниванию мест, где произошло естественное проседание грунта.

В НВМК отреагировали на распространение информации

Администрация кладбища принесла извинения родным и соратникам погибших защитников и защитниц за беспокойство, которое могли вызвать распространенные в сети материалы.

Также в учреждении призвали не распространять непроверенную информацию, поскольку она может приводить к ложным выводам и спекуляциям. По всем вопросам, касающимся работы Национального военного мемориального кладбища, граждан просят обращаться непосредственнов администрацию учреждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после сильных дождей на территории Национального военного мемориального кладбища в Киевской области были зафиксированы повреждения. В частности, местами просел асфальт, насыпные дороги размыло, а потоки воды частично смыли грунт.

Новини.LIVE также писали, что 29 января Верховный суд Украины признал незаконным решение об отводе земельного участка под Национальное военное мемориальное кладбище в Мархаловском лесу Киевской области. Военные раскритиковали это решение и отметили, что на этой территории уже состоялись захоронения украинских защитников.

непогода кладбище Киевская область
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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