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В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции — детей госпитализировали

9 сентября 2024 15:11
Евгения Брюховецкая - редактор
В киевской школе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции
Столовая в школе. Иллюстративное фото: school-92.lviv.ua
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в одной из школ зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Часть больных учеников находится на лечении в медицинских учреждениях.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook в понедельник, 9 сентября.

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Известно, что все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций: часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие — проходят амбулаторное лечение.

В настоящее время начато эпидемиологическое расследование. Медики напомнили, что острые кишечные инфекции — одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.

Обычно их могут вызвать бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой.

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