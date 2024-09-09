В киевской школе зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

В одной из школ Киева произошла вспышка острой кишечной инфекции — детей госпитализировали
В Киеве в одной из школ зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Часть больных учеников находится на лечении в медицинских учреждениях.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра контроля и профилактики болезней в Facebook в понедельник, 9 сентября.
Вспышка кишечной инфекции в Киеве
Известно, что все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций: часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие — проходят амбулаторное лечение.
В настоящее время начато эпидемиологическое расследование. Медики напомнили, что острые кишечные инфекции — одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей.
Обычно их могут вызвать бактерии или вирусы, которые попадают в организм человека с зараженной пищей или загрязненной водой.
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