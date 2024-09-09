У київській школі зафіксували спалах гострої кишкової інфекції

Їдальня у школі. Ілюстративне фото: school-92.lviv.ua

У Києві в одній зі шкіл зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Частина хворих учнів перебуває на лікуванні у медичних закладах.

Про це повідомила пресслужба Київського міського центру контролю та профілактики хвороб у Facebook у понеділок, 9 вересня.

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Спалах кишкової інфекції у Києві

Відомо, що наразі всі хворі були бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій: частина з них перебуває на лікуванні у медичних закладах міста, інші — проходять амбулаторне лікування.

Наразі розпочато епідеміологічне розслідування. Медики нагадали, що гострі кишкові інфекції — одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Зазвичай їх можуть спричинити бактерії або віруси, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи забрудненою водою.

Скриншот допису

Скриншот допису