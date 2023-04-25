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В одном из корпусов Лавры нашли "пузатых" манекенов: детали

25 апреля 2023 16:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В одном из корпусов Лавры нашли "пузатых" манекенов: детали
Киево-Печерская лавра в Киеве. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В швейном корпусе Киево-Печерской лавры обнаружили "пузатых" манекенов. Кроме того, там были разные ритуальные деяния.

Об этом рассказала председатель Комиссии по передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин в эфире телемарафона.

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Как рассказала Томин, 44 корпус лавры использовался как швейный корпус, там нашли причудливых манекенов.

"Там были разные ритуальные одеяния, достаточно специфические манекены, на которых осуществлялись, я так понимаю, какие-то замеры. Это как образ человеческого тела со сверхъестественным животом. Мне сложно сказать, для кого именно этот замер осуществлялся", — рассказала она.

Напомним, комиссия Министерства культуры и информационной политики провела ревизию в помещениях Киево-Печерской лавры. Результаты ревизии показали аварийное состояние помещений и разрушение памятников.

Кроме того, комиссия Минкульта показала, как охрана УПЦ МП использовала старинную дверь XVIII века, как мишень для бросания ножей.

Также ранее мы писали, что Минкульт назначил нового руководителя заповедника "Киево-Печерская Лавра". Им стал генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко.

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