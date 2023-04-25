В одному із корпусів Лаври знайшли "пузатих" манекенів: деталі

Києво-Печерська лавра у Києві. Фото: Новини.LIVE

У швейному корпусі Києво-Печерської лаври знайшли "пузатих" манекенів. Окрім того, там були різні ритуальні діяння.

Про це розповіла голова Комісії з питання передачі майна Києво-Печерської лаври Мар'яна Томин в ефірі телемарафону.

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Як розповіла Томин, 44 корпус лаври використовувався як швейний корпус, там знайшли чудернацьких манекенів.

"Там були різні ритуальні одіяння, досить специфічні манекени, на яких здійснювалися, я так розумію, якісь заміри. Це наче образ людського тіла з надприроднім животом. Мені складно сказати, для кого саме цей замір здійснювався", — розповіла вона.

Нагадаємо, комісія Міністерства культури та інформаційної політики провела ревізію в приміщеннях Києво-Печерської лаври. Результати ревізії показали аварійний стан приміщень і руйнування памʼяток.

Окрім того, комісія Мінкульту показала, як охорона УПЦ МП використовувала стародавні двері XVIII століття, як мішень для кидання ножів.

Також раніше ми писали, що Мінкульт призначив нового керівника заповідника "Києво-Печерська лавра". Ним став генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко.