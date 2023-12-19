В одном из районов Киева маршрутка влетела в электроопору, есть пострадавшие

Полиция и медики на месте происшествия. Фото: патрульная полиция Киева

В Подольском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси. Предварительно водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в электроопору.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Отмечается, что в результате аварии травмировались несколько пассажиров. На место происшествия оперативно прибыли патрульные, следственно-оперативная группа и медики, оказавшие помощь пострадавшим.

"Каждый водитель должен неукоснительно соблюдать установленные правила дорожного движения, техническую эксплуатацию транспортных средств и заботиться о безопасности своих пассажиров. Напоминаем, за нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП, предусмотрена административная ответственность по ст. 124 КУоАП", — отмечают в полиции.

ДТП в Подольском районе Киева. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, в Киеве 18 декабря около 23:00 на Северном мосту произошло ДТП. Во время движения на опережение столкнулись несколько автомобилей и грузовик, полностью заблокировавших движение в направлении Троещины. Из-за столкновения длительное время движение грузовиков было заблокировано.

Добавим, вечером 18 декабря на 546-м километре автодороги Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобили столкнулись недалеко от села Бережаны Львовской области. В результате движение обоими полосами заблокировано.