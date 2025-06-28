В Киеве временно ограничат движение транспорта 28 июня в Шевченковском районе

Машины на дороге. Иллюстративное фото: "Ти Київ"/Игорь Кузнецов

В субботу, 28 июня, в Киеве временно будут ограничивать движение транспорта. Это связано с проведением мероприятий в Шевченковском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Ограничение движения транспорта

В КГГА отметили, что с 6:00 до 12:00 в центре столицы временно ограничат движение транспорта

"Изменения связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе", — говорится в сообщении.

Также в администрации добавили, что будет запрещена парковка на определенных участках дорог в Шевченковском районе, а движение некоторых маршрутов троллейбуса будет изменено.

"Внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18", — подытожили в КГГА.

Сообщение КГГА в Telegram

Стоит отметить, что 28 июня Украина отмечает один из важнейших государственных праздников - День Конституции.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве на одной из станций метро начались ремонтные работы.