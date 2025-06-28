В Киеве временно ограничат движение транспорта 28 июня в Шевченковском районе

В одном из районов Киева ограничат движение транспорта — причины
В субботу, 28 июня, в Киеве временно будут ограничивать движение транспорта. Это связано с проведением мероприятий в Шевченковском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Ограничение движения транспорта
В КГГА отметили, что с 6:00 до 12:00 в центре столицы временно ограничат движение транспорта
"Изменения связаны с проведением мероприятий в Шевченковском районе", — говорится в сообщении.
Также в администрации добавили, что будет запрещена парковка на определенных участках дорог в Шевченковском районе, а движение некоторых маршрутов троллейбуса будет изменено.
"Внесены изменения в маршруты троллейбусов №№ 6, 16, 18", — подытожили в КГГА.
Стоит отметить, что 28 июня Украина отмечает один из важнейших государственных праздников - День Конституции.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве на одной из станций метро начались ремонтные работы.
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