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Головна Київ У Києві на одній зі станцій метро почалися ремонтні роботи

У Києві на одній зі станцій метро почалися ремонтні роботи

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 10:56
У Києві на станції метро "Палац "Україна" почався капітальний ремонт ескалаторів
Перекритий вхід на ескалатор. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Ремонт ескалаторів

У Києві на станції метро "Палац Україна" розпочалися роботи з капітального ремонту ескалаторів. Останній капремонт на цій станції проводили ще навесні 2014-го.

Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.

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Ремонт ескалаторів

У метрополітені зазначили, що ремонт ескалаторів відбуватиметься поетапно й триватиме орієнтовно до кінця 2025 року.

За регламентом, ескалатори в підземці проходять повне технічне оновлення кожні 10–12 років або після досягнення 150 тисяч кілометрів пробігу. Останній капремонт на цій станції проводили ще навесні 2014-го.

"Капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та якісної роботи обладнання, оскільки передбачає перевірку, діагностику та заміну деталей і комплектуючих. Так, під час цих робіт повністю демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу ескалаторів", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Києві біля станції метро "Вокзальна" встановили пандуси на вході та виході біля сходів.

Також ми повідомляли, що будівництво метро на Троєщину відкладають і розглядають дешевший варіант.

Київ ремонт метро громадський транспорт ескалатор
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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