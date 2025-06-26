У Києві на станції метро "Палац "Україна" почався капітальний ремонт ескалаторів

У Києві на одній зі станцій метро почалися ремонтні роботи
У Києві на станції метро "Палац Україна" розпочалися роботи з капітального ремонту ескалаторів. Останній капремонт на цій станції проводили ще навесні 2014-го.
Про це повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.
Ремонт ескалаторів
У метрополітені зазначили, що ремонт ескалаторів відбуватиметься поетапно й триватиме орієнтовно до кінця 2025 року.
За регламентом, ескалатори в підземці проходять повне технічне оновлення кожні 10–12 років або після досягнення 150 тисяч кілометрів пробігу. Останній капремонт на цій станції проводили ще навесні 2014-го.
"Капітальний ремонт ескалаторів важливий для довготривалої та якісної роботи обладнання, оскільки передбачає перевірку, діагностику та заміну деталей і комплектуючих. Так, під час цих робіт повністю демонтують основні елементи: сходове полотно, поручні, редуктор, тягові ланцюги та інші деталі, що забезпечують роботу ескалаторів", — йдеться у повідомленні.
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