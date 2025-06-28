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Головна Київ В одному з районів Києва обмежать рух транспорту — причини

В одному з районів Києва обмежать рух транспорту — причини

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 07:11
У Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту 28 червня у Шевченківському районі
Автівки на дорозі. Ілюстративне фото: "ТиКиїв"/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Обмеження руху транспорту

У суботу, 28 червня, у Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Це пов'язано з проведенням заходів у Шевченківському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Обмеження руху транспорту

У КМДА зазначили, що з 6:00 до 12:00 в центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту

"Зміни пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі", — йдеться у повідомленні.

Також в адміністрації додали, що буде заборонено паркування на певних ділянках доріг у Шевченківському районі, а рух деяких маршрутів тролейбуса буде змінено.

"Внесено зміни в маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18", — підсумували в КМДА.

кмда рух транспорту Київ
Повідомлення КМДА в Telegram

Варто відзначити, що 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День Конституції.

Раніше ми розповідали, що у Києві на одній зі станцій метро почалися ремонтні роботи.

Київ КМДА авто водії громадський транспорт
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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