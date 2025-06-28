У Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту 28 червня у Шевченківському районі

В одному з районів Києва обмежать рух транспорту — причини
У суботу, 28 червня, у Києві тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Це пов'язано з проведенням заходів у Шевченківському районі.
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Обмеження руху транспорту
У КМДА зазначили, що з 6:00 до 12:00 в центрі столиці тимчасово обмежуватимуть рух транспорту
"Зміни пов'язані з проведенням заходів у Шевченківському районі", — йдеться у повідомленні.
Також в адміністрації додали, що буде заборонено паркування на певних ділянках доріг у Шевченківському районі, а рух деяких маршрутів тролейбуса буде змінено.
"Внесено зміни в маршрути тролейбусів №№ 6, 16, 18", — підсумували в КМДА.
Варто відзначити, що 28 червня Україна відзначає одне з найважливіших державних свят — День Конституції.
Раніше ми розповідали, що у Києві на одній зі станцій метро почалися ремонтні роботи.
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