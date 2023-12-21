Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В одном из районов Киева перекрыли дорогу — в чем причина arrow

В одном из районов Киева перекрыли дорогу — в чем причина

21 декабря 2023 11:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В одном из районов Киева перекрыли дорогу — в чем причина
Перекрытое движение транспорта на дороге. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В четверг, 21 декабря, в Киеве произошло повреждение водопровода в Шевченковском районе. На данном участке перекрыли движение транспорта, а также отсутствует водоснабжение в некоторых домах.

Об этом сообщает КГГА.

Читайте также:

Авария на водопроводе в Киеве

Сообщается, что авария произошла на водопроводной сети диаметром 300 мм с утечкой на проезжую часть.

"По причине повреждения водопровода на участке ул. Деревлянской от ул. Белорусской до ул. Гарета Джонса перекрыто движение транспорта", — говорится в сообщении.

Из-за аварии отсутствует водоснабжение по адресу улица Деревлянская, 14, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б.

null
Информация об аварии. Фото: скриншот

Напомним, на днях в Днепровском районе Киева в результате падения обломков вражеских ракет, которые сбила ПВО, произошло повреждение водопроводной сети.

Ранее мы писали, какими будут тарифы на электроэнергию и водоснабжение в 2024 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме