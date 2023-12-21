В одном из районов Киева перекрыли дорогу — в чем причина
В четверг, 21 декабря, в Киеве произошло повреждение водопровода в Шевченковском районе. На данном участке перекрыли движение транспорта, а также отсутствует водоснабжение в некоторых домах.
Об этом сообщает КГГА.
Авария на водопроводе в Киеве
Сообщается, что авария произошла на водопроводной сети диаметром 300 мм с утечкой на проезжую часть.
"По причине повреждения водопровода на участке ул. Деревлянской от ул. Белорусской до ул. Гарета Джонса перекрыто движение транспорта", — говорится в сообщении.
Из-за аварии отсутствует водоснабжение по адресу улица Деревлянская, 14, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б.
Напомним, на днях в Днепровском районе Киева в результате падения обломков вражеских ракет, которые сбила ПВО, произошло повреждение водопроводной сети.
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