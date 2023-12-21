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В одному з районів Києва перекрили дорогу — у чому причина

21 грудня 2023 11:54
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Козюк Тетяна
редактор
В одному з районів Києва перекрили дорогу — у чому причина
Перекритий рух транспорту на дорозі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У четвер, 21 грудня, у Києві сталося пошкодження водопроводу у Шевченківському районі. На даній ділянці перекрили рух транспорту, також відсутнє водопостачання у деяких будинках. 

Про це повідомляє КМДА

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Повідомляється, що аварія сталася на водопровідній мережі діаметром 300 мм з витоком на проїжджу частину. 

"Через пошкодження водопроводу на ділянці вул. Деревлянської від вул. Білоруської до вул. Ґарета Джонса перекрито рух транспорту", — йдеться у повідомленні. 

Через аварію відсутнє водопостачання за адресою вулиця Деревлянська, 14, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б.

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Інформація про аварію. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожих ракет, які збила ППО, сталося пошкодження водопровідної мережі. 

Додамо, раніше ми писали, якими будуть тарифи на електроенергію та водопостачання у 2024 році.

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