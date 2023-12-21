В одному з районів Києва перекрили дорогу — у чому причина

Перекритий рух транспорту на дорозі. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У четвер, 21 грудня, у Києві сталося пошкодження водопроводу у Шевченківському районі. На даній ділянці перекрили рух транспорту, також відсутнє водопостачання у деяких будинках.

Про це повідомляє КМДА.

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Повідомляється, що аварія сталася на водопровідній мережі діаметром 300 мм з витоком на проїжджу частину.

"Через пошкодження водопроводу на ділянці вул. Деревлянської від вул. Білоруської до вул. Ґарета Джонса перекрито рух транспорту", — йдеться у повідомленні.

Через аварію відсутнє водопостачання за адресою вулиця Деревлянська, 14, 16, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б.

Інформація про аварію. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями у Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожих ракет, які збила ППО, сталося пошкодження водопровідної мережі.

Додамо, раніше ми писали, якими будуть тарифи на електроенергію та водопостачання у 2024 році.