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В КМДА відповіли, чи відновлено водопостачання у Києві

13 грудня 2023 08:03
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В КМДА відповіли, чи відновлено водопостачання у Києві
Жінка миє руки. Ілюстративне фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Дніпровському районі Києва внаслідок падіння уламків ворожих ракет, які збила ППО, сталося пошкодження водопровідної мережі. Аварійним бригадам вже вдалося ліквідувати пошкодження, тому водопостачання станом на ранок 13 грудня вже відновлено.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Як відомо, уламки російської ракети впали на проїжджу частину дороги вночі, 13 грудня, під час ворожої атаки на столицю.

"Водопостачання у Дніпровському районі нормалізовано. Фахівці ПрАТ "АК "Київводоканал" виконали оперативні переключення", — наголосили у повідомленні.

відключення водопостачання у Києві
Скриншот допису з Telegram КМДА

Нічна атака на столицю 13 грудня

За словами мера Києва Віталія Кличка, уламки ракет впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах міста. Було пошкоджено багатоповерхівку, два приватних будинки та дитячу лікарню. 

Як відомо, у результаті нічної атаки на Київ 13 грудня кількість постраждалих збільшилась до 51, серед яких 6 дітей. Також є уточнення щодо наслідків влучань у столичних районах.

Нагадаємо, очільник МВС Ігор Клименко також показав наслідки нічного обстрілу Києва. 

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