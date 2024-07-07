В Киеве заметили мобильный лифт — что известно

Мобильный лифт, который был замечен в Киеве. Фото: соцсети

В Соломенском районе Киева в воскресенье, 7 июля, заметили мобильный вид в виде крана, которым людей поднимают домой. Теперь, как сообщается, отключенные лифты в отсутствие света для киевлян теперь не будут проблемой.

Видео появилось в местных Telegram-каналах.

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На опубликованном видео видно, как людей поднимают на нужные этажи с помощью передвижного крана с платформой, которыми обычно пользуются энергетики.

Бдительные пользователи сообщают, что за этим может стоять украинский блогер Антон Скуратов, однако другие утверждают, что это его очередная шутливая инициатива. Однако сам он о "лифте" в своих соцсетях еще не рассказал.

Напомним, ранее львовский блогер Николай Бучак, также известный как Николас Карма, в одном из своих опросов нарвался на общественный хейт из-за стоимости образа девушки, стоимостью в полмиллиона евро.

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