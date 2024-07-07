В Киеве заметили мобильный лифт — что известно

В одном из районов Киева заметили "мобильный лифт" — что известно
В Соломенском районе Киева в воскресенье, 7 июля, заметили мобильный вид в виде крана, которым людей поднимают домой. Теперь, как сообщается, отключенные лифты в отсутствие света для киевлян теперь не будут проблемой.
Видео появилось в местных Telegram-каналах.
В Киеве появился мобильный лифт
На опубликованном видео видно, как людей поднимают на нужные этажи с помощью передвижного крана с платформой, которыми обычно пользуются энергетики.
Бдительные пользователи сообщают, что за этим может стоять украинский блогер Антон Скуратов, однако другие утверждают, что это его очередная шутливая инициатива. Однако сам он о "лифте" в своих соцсетях еще не рассказал.
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