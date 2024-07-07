В Києві помітили мобільний ліфт — що відомо

Мобільний ліфт, який помітили в Києві. Фото: соцмережі

У Соломʼянському районі Києва у неділю, 7 липня, помітили мобільний вигляд у вигляді крана, яким людей підіймають додому. Тепер, як повідомляється, відключені ліфти під час відсутності світла для киян тепер не будуть проблемою.

Відео з'явилося у місцевих Telegram-каналах.

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На опублікованому відео видно, як людей підіймають на потрібні поверхи за допомогою пересувного крана з платформою, якими зазвичай користуються енергетики.

Пильні користувачі повідомляють, нібито за цим може стояти український блогер Антон Скуратов, проте інші стверджують, що це його чергова жартівлива ініціатива. Проте сам він про "ліфт" у своїх соцмережах ще не розповів.

Нагадаємо, раніше львівський блогер Микола Бучак, також відомий, як Ніколас Карма, в одному зі своїх опитувань нарвався на суспільний хейт через вартість образу дівчини, вартістю у півмільйона євро.

Також ми раніше повідомляли, що чоловік блогерки Тані Пренткович, Андрій Гонковський, пояснив, як потрапив на Мальдіви.

А також стало відомо, де ховається її родина після скандалу з Мальдівами.