Взрыв в Киеве 5 августа.

В одном из районов Киева раздался взрыв — тревогу не объявляли
5 сентября 2024 13:38
Результаты взрыва в Софиевской Борщаговке. Фото: скриншот
В Киеве, в четверг, 5 сентября, раздался взрыв. Тревогу в городе не объявляли.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Как стало известно, взрыв прогремел в жилом комплексе "София" на Софиевской Борщаговке. По предварительной информации, из-за разгерметизации взорвался газопровод.
На кадрах видны разрушения стен и отсутствие окон. Информация о пострадавших уточняется.
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