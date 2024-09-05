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В одном из районов Киева раздался взрыв — тревогу не объявляли

5 сентября 2024 13:38
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Взрыв в Киеве 5 августа.
Результаты взрыва в Софиевской Борщаговке. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

В Киеве, в четверг, 5 сентября, раздался взрыв. Тревогу в городе не объявляли.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Как стало известно, взрыв прогремел в жилом комплексе "София" на Софиевской Борщаговке. По предварительной информации, из-за разгерметизации взорвался газопровод.

На кадрах видны разрушения стен и отсутствие окон. Информация о пострадавших уточняется.

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