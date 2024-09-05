Вибух у Києві 5 серпня — деталі

Наслідки вибуху у Софіївській Борщагівці. Фото: скриншот

У Києві, у четвер, 5 вересня, пролунав вибух. Тривогу у місті не оголошували.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Як стало відомо, вибух пролунав у житловому комплексі "Софія" на Софіївській Борщагівці. За попередньою інформацією, через розгерметизацію вибухнув газопровід.

На кадрах видно руйнацію стін та відсутність вікон. Інформація про постраждалих уточнюється.