Вибух у Києві 5 серпня — деталі

В одному з районів Києва пролунав вибух — тривогу не оголошували
5 вересня 2024 13:38
Наслідки вибуху у Софіївській Борщагівці. Фото: скриншот
У Києві, у четвер, 5 вересня, пролунав вибух. Тривогу у місті не оголошували.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Як стало відомо, вибух пролунав у житловому комплексі "Софія" на Софіївській Борщагівці. За попередньою інформацією, через розгерметизацію вибухнув газопровід.
На кадрах видно руйнацію стін та відсутність вікон. Інформація про постраждалих уточнюється.
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