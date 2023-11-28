В одном из районов Киева внезапно исчез свет — когда вернут электричество

Отключение света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Вечером, 28 ноября, в Святошинском районе Киева внезапно исчез свет. Без электричества остаются десятки потребителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По имеющейся информации, свет исчез около 16:50. Предварительно произошла локальная авария. Ведь о плановых ремонтных работах в ДТЭК не сообщали.

Позже в организации подтвердили наличие аварии и предупредили потребителей, что специалисты работают над устранением последствий. К 19:00 этого вечера потребителям планируют вернуть электричество.

Информация об отключении света. Фото: скриншот

Информация об отключении света. Фото: скриншот

Напомним, зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света. Об этом в эфире Новини.LIVE сказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время в Центре исследований энергетики рассказали, что если столбик термометра опустится ниже -8...-10 °C, то в столице придется применять графики отключения света.