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В одном из районов Киева внезапно исчез свет — когда вернут электричество

28 ноября 2023 18:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В одном из районов Киева внезапно исчез свет — когда вернут электричество
Отключение света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 28 ноября, в Святошинском районе Киева внезапно исчез свет. Без электричества остаются десятки потребителей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В одном из районов Киева исчез свет

По имеющейся информации, свет исчез около 16:50. Предварительно произошла локальная авария. Ведь о плановых ремонтных работах в ДТЭК не сообщали.

Позже в организации подтвердили наличие аварии и предупредили потребителей, что специалисты работают над устранением последствий. К 19:00 этого вечера потребителям планируют вернуть электричество.

В Киеве исчез свет
Информация об отключении света. Фото: скриншот
В Киеве исчез свет
Информация об отключении света. Фото: скриншот

Напомним, зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света. Об этом в эфире Новини.LIVE сказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

В то же время в Центре исследований энергетики рассказали, что если столбик термометра опустится ниже -8...-10 °C, то в столице придется применять графики отключения света.

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