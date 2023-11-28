В одном из районов Киева внезапно исчез свет — когда вернут электричество
Вечером, 28 ноября, в Святошинском районе Киева внезапно исчез свет. Без электричества остаются десятки потребителей.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В одном из районов Киева исчез свет
По имеющейся информации, свет исчез около 16:50. Предварительно произошла локальная авария. Ведь о плановых ремонтных работах в ДТЭК не сообщали.
Позже в организации подтвердили наличие аварии и предупредили потребителей, что специалисты работают над устранением последствий. К 19:00 этого вечера потребителям планируют вернуть электричество.
Напомним, зимой энергетики советуют украинцам соблюдать определенные правила, чтобы не перегружать энергосистему в часы пик. Это поможет избежать отключений света. Об этом в эфире Новини.LIVE сказал гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
В то же время в Центре исследований энергетики рассказали, что если столбик термометра опустится ниже -8...-10 °C, то в столице придется применять графики отключения света.
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