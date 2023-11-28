В одному з районів Києва раптово зникло світло — коли повернуть електрику

Відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Увечері, 28 листопада, у Святошинському районі Києва раптово зникло світло. Без електрики залишаються десятки споживачів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За наявною інформацією, світло зникло близько 16:50. Попередньо, сталась локальна аварія. Адже, про планові ремонтні роботи в ДТЕК не повідомляли.

Пізніше в організації підтвердили наявність аварії та попередили споживачів, що фахівці працюють над усуненням наслідків. До 19:00 цього вечора споживачам планують повернути електрику.

Інформація про відключення світла. Фото: скриншот

Інформація про відключення світла. Фото: скриншот

Нагадаємо, взимку енергетики радять українцям дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла. Про це в ефірі Новини.LIVE сказав гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

У той же час, у Центрі досліджень енергетики розповіли, що якщо стовпчик термометра опуститься нижче за -8...-10 °C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.