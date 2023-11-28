Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow В одному з районів Києва раптово зникло світло — коли повернуть електрику arrow

В одному з районів Києва раптово зникло світло — коли повернуть електрику

28 листопада 2023 18:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В одному з районів Києва раптово зникло світло — коли повернуть електрику
Відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 28 листопада, у Святошинському районі Києва раптово зникло світло. Без електрики залишаються десятки споживачів. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

В одному з районів Києва зникло світло

За наявною інформацією, світло зникло близько 16:50. Попередньо, сталась локальна аварія. Адже, про планові ремонтні роботи в ДТЕК не повідомляли.

Пізніше в організації підтвердили наявність аварії та попередили споживачів, що фахівці працюють над усуненням наслідків. До 19:00 цього вечора споживачам планують повернути електрику.

У Києві зникло світло
Інформація про відключення світла. Фото: скриншот
У Києві зникло світло
Інформація про відключення світла. Фото: скриншот

Нагадаємо, взимку енергетики радять українцям дотримуватись певних правил, щоб не перевантажувати енергосистему в години пік. Це допоможе уникнути відключень світла. Про це в ефірі Новини.LIVE сказав гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко. 

У той же час, у Центрі досліджень енергетики розповіли,  що якщо стовпчик термометра опуститься нижче за -8...-10 °C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі