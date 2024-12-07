Порыв водопровода в Киеве — какие дома остались без воды

Ремонт водопроводной сети. Фото иллюстративное: Киевводоканал

В Киеве, в Соломенском районе, произошел порыв водопроводной сети. Поэтому на одной из улиц временно ограничили движение, а без водоснабжения остались четыре жилых дома.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram в субботу, 7 декабря.

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Как отметили в КГГА, из-за порыва водопроводной сети временно ограничено движение по участку улицы Патриарха Мстислава Скрипника. Движение полностью перекрыли рядом с местом, где произошла авария. Зафиксировано повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм.

"На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала", локацию огородили. Специалисты вызвали полицию, поскольку для начала работ необходимо убрать припаркованные рядом авто", — говорится в сообщении.

Сообщения КГГА о порыве сети. Фото: скриншот

Без водоснабжения остались четыре жилых дома на улице Патриарха Мстислава Скрипника:

№7,

№9,

№13,

№15.

"Автоцистерна находится по адресу улица Патриарха Мстислава Скрипника, 9", — добавили в КГГА.

Напомним, ранее в Киеве тоже произошел порыв водопровода на левом берегу. В результате затопило дорогу, автомобили по колеса в воде.

В Николаеве планировалось до конца года завершить строительство водозабора и водопровода, которые должны обеспечить город водой. Однако на данный момент есть только менее 1% от необходимых средств.