Порив водопроводу у Києві — які будинки залишились без води

Ремонт водопровідної мережі. Фото ілюстративне: Київводоканал

У Києві, в Солом'янському районі, стався порив водопровідної мережі. Через це на одній з вулиць тимчасово обмежили рух, а без водопостачання залишилися чотири житлових будинки.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram у суботу, 7 грудня.

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Як зазначили в КМДА, через порив водопровідної мережі тимчасово обмежено рух ділянкою вулиці Патріарха Мстислава Скрипника. Рух повністю перекрили поруч з місцем, де сталася аварія. Зафіксоване пошкодження водопровідної магістралі діаметром 300 мм.

"На місці вже працює аварійна бригада "Київводоканалу", локацію огородили. Фахівці викликали поліцію, оскільки для початку робіт необхідно прибрати припарковані поруч авто", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення КМДА про порив мережі. Фото: скриншот

Без водопостачання залишились чотири житлових будинки на вулиці Патріарха Мстислава Скрипника:

№7,

№9,

№13,

№15.

"Автоцистерна знаходиться за адресою вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, 9", — додали в КМДА.

Нагадаємо, раніше у Києві теж стався порив водогону на лівому березі. Внаслідок цього затопило дорогу, автомобілі були по колеса у воді.

У Миколаєві планували до кінця року завершити будівництво водозабору та водогону, які мають забезпечити місто водою. Однак наразі наявні лише менш як 1% від необхідних коштів.