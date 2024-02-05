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В одном из районов Киева появились новые блокпосты — в чем причина

5 февраля 2024 16:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В одном из районов Киева появились новые блокпосты — в чем причина
Блокпост в Оболонском районе столицы. Фото: Оболонский районный РТЦК и СП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Оболонском районе Киева, в понедельник, 5 февраля, появились новые блокпосты на дорогах. В территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что военнослужащие совместно с сотрудниками полиции осуществляют поисковые меры по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага.

Об этом стало известно из сообщения Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве.

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В Оболонском районе столицы установлены новые блокпосты с целью поисковых мер для выявления вражеских ДРГ.

"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые меры с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве, по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага", — говорится в сообщении ТЦК.

Полицейский и военные на блокпосте в Киеве
Полицейский и военкомы на блокпосте в Киеве. Фото: Оболонский ТЦК

Также на фото, которыми сопровождается сообщение, видно, что сотрудники ТЦК что-то выписывают водителям, вероятно, повестки.

Военным общается с водителем
Военком общается с водителем. Фото: Оболонский ТЦК

Блокпосты для подобных целей уже раньше появлялись в столице, однако военные подтверждали, что на них вручают повестки.

Военном Комате останавливает авто на блокпосте
Военкомате останавливает авто на блокпосте. Фото: Оболонский ТЦК
Авто на блокпосте в Киеве
Авто на блокпосте в Киеве. Фото: Оболонский ТЦК
Скриншот сообщения Оболонского ТЦК
Скриншот поста Оболонского ТЦК

Напомним, в Одессе в субботу, 3 февраля, сотрудники ТЦК раздавали повестки в общественном транспорте.

Добавим, в Дарницком ТЦК Киева заявили о том, что повестку военнослужащие имеют право вручать "где угодно". Речь идет об улицах, спортзалах, кафе или блокпостах.

Киев
авто
Украина
повестки
водители
ТЦК и СП
ДРГ

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