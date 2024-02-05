В одном из районов Киева появились новые блокпосты — в чем причина
В Оболонском районе Киева, в понедельник, 5 февраля, появились новые блокпосты на дорогах. В территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что военнослужащие совместно с сотрудниками полиции осуществляют поисковые меры по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага.
Об этом стало известно из сообщения Оболонского районного РТЦК и СП в Киеве.
Оболонский ТЦК и полиция осуществляют поиски ДРГ РФ в Киеве
В Оболонском районе столицы установлены новые блокпосты с целью поисковых мер для выявления вражеских ДРГ.
"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые меры с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве, по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага", — говорится в сообщении ТЦК.
Также на фото, которыми сопровождается сообщение, видно, что сотрудники ТЦК что-то выписывают водителям, вероятно, повестки.
Блокпосты для подобных целей уже раньше появлялись в столице, однако военные подтверждали, что на них вручают повестки.
Напомним, в Одессе в субботу, 3 февраля, сотрудники ТЦК раздавали повестки в общественном транспорте.
Добавим, в Дарницком ТЦК Киева заявили о том, что повестку военнослужащие имеют право вручать "где угодно". Речь идет об улицах, спортзалах, кафе или блокпостах.
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