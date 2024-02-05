В одному з районів Києва з’явилися нові блокпости — у чому причина
В Оболонському районі Києва, в понеділок, 5 лютого з'явилися нові блокпости на дорогах. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що військкоми спільно зі співробітниками поліції здійснюють пошукові заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога.
Про це стало відомо з допису Оболонського районного РТЦК та СП у Києві.
Оболонський ТЦК та поліція здійснюють пошуки ДРГ РФ в Києві
В опублікованому дописі ТЦК йдеться про те, що в Оболонському районі столиці встановлені нові блокпости з метою пошукових заходів для виявлення ворожих ДРГ.
"В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м.Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога", — йдеться в повідомленні ТЦК.
Також на фото, якими супроводжується повідомлення видно, що співробітники ТЦК щось виписують водіям, ймовірно повістки.
Блокпости для подібних цілей вже раніше з'являлися у столиці, однак військкоми підтверджували, що на них вручають повістки.
Нагадаємо, в Одесі в суботу, 3 лютого, співробітники ТЦК роздавали повістки у громадському транспорті.
Додамо, у Дарницькому ТЦК Києва зробили заяву про те, що повістку військкоми мають право вручати "де завгодно". Йдеться про вулиці, спортзали, кафе або блокпости.
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