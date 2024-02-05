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В одному з районів Києва з’явилися нові блокпости — у чому причина

5 лютого 2024 16:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В одному з районів Києва з’явилися нові блокпости — у чому причина
Блокпост в Оболонському районі столиці. Фото: Оболонський районний РТЦК та СП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Оболонському районі Києва, в понеділок, 5 лютого з'явилися нові блокпости на дорогах. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що військкоми спільно зі співробітниками поліції здійснюють пошукові заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це стало відомо з допису Оболонського районного РТЦК та СП у Києві.

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В опублікованому дописі ТЦК йдеться про те, що в Оболонському районі столиці встановлені нові блокпости з метою пошукових заходів для виявлення ворожих ДРГ.

"В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м.Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Поліцейський та військкоми на блокпості в Києві
Поліцейський та військкоми на блокпості в Києві. Фото: Оболонський ТЦК

Також на фото, якими супроводжується повідомлення видно, що співробітники ТЦК щось виписують водіям, ймовірно повістки.

Військком спілкується з водієм
Військком спілкується з водієм. Фото: Оболонський ТЦК

Блокпости для подібних цілей вже раніше з'являлися у столиці, однак військкоми підтверджували, що на них вручають повістки.

Військкоматі зупиняє авто на блокпості
Військкоматі зупиняє авто на блокпості. Фото: Оболонський ТЦК
Авто на блокпості в Києві
Авто на блокпості в Києві. Фото: Оболонський ТЦК
Скриншот допису Оболонського ТЦК
Скриншот допису Оболонського ТЦК

Нагадаємо, в Одесі в суботу, 3 лютого, співробітники ТЦК роздавали повістки у громадському транспорті. 

Додамо, у Дарницькому ТЦК Києва зробили заяву про те, що повістку військкоми мають право вручати "де завгодно". Йдеться про вулиці, спортзали, кафе або блокпости.

Київ
авто
Україна
повістки
водії
ТЦК та СП
ДРГ

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