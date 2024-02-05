В одному з районів Києва з’явилися нові блокпости — у чому причина

Блокпост в Оболонському районі столиці. Фото: Оболонський районний РТЦК та СП

В Оболонському районі Києва, в понеділок, 5 лютого з'явилися нові блокпости на дорогах. В територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що військкоми спільно зі співробітниками поліції здійснюють пошукові заходи щодо виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Про це стало відомо з допису Оболонського районного РТЦК та СП у Києві.

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В опублікованому дописі ТЦК йдеться про те, що в Оболонському районі столиці встановлені нові блокпости з метою пошукових заходів для виявлення ворожих ДРГ.

"В Оболонському районі міста Києва проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Національної поліції у м.Києві, щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога", — йдеться в повідомленні ТЦК.

Поліцейський та військкоми на блокпості в Києві. Фото: Оболонський ТЦК

Також на фото, якими супроводжується повідомлення видно, що співробітники ТЦК щось виписують водіям, ймовірно повістки.

Військком спілкується з водієм. Фото: Оболонський ТЦК

Блокпости для подібних цілей вже раніше з'являлися у столиці, однак військкоми підтверджували, що на них вручають повістки.

Військкоматі зупиняє авто на блокпості. Фото: Оболонський ТЦК

Авто на блокпості в Києві. Фото: Оболонський ТЦК

Скриншот допису Оболонського ТЦК

Нагадаємо, в Одесі в суботу, 3 лютого, співробітники ТЦК роздавали повістки у громадському транспорті.

Додамо, у Дарницькому ТЦК Києва зробили заяву про те, що повістку військкоми мають право вручати "де завгодно". Йдеться про вулиці, спортзали, кафе або блокпости.