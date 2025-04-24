В Охматдете заработал разрушенный отдел нефрологии и диализа

Открытие обновленного отделения нефрологии и диализа. Фото: НДСБ Охматдет

После атаки России 8 июля 2024 года, которая нанесла существенные повреждения корпусам Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", в поликлинике медучреждения заработал восстановленный отдел нефрологии и диализа. Этот важный шаг стал возможным благодаря тесному сотрудничеству Минздрава Украины, Охматдета и немецкой организации GIZ, при финансовой поддержке правительства Германии.

Об этом сообщили в пресс-службе больницы в Facebook в четверг, 24 апреля.

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Отделение нефрологии и диализа восстановили при финансировании правительства Германии

Как говорится в сообщении, с ноября 2024 по март 2025 года были проведены масштабные ремонтные работы на площади 320 квадратных метров. В обновленном отделении обустроили современный диализный зал на шесть мест, кабинет для перитонеального диализа, систему водоподготовки, технические помещения и санузлы, а также ординаторскую.

Обновленное отделение нефрологии и диализа. Фото: НДСБ Охматдет

В отделении появилось новейшее оборудование — шесть аппаратов гемодиализа CAREsystem 6008. Оно соответствует самым высоким международным стандартам почечной терапии, что обеспечит качественную и безопасную помощь пациентам.

Обновленное отделение нефрологии и диализа. Фото: НДСБ Охматдет

Кроме того, на крыше поликлиники установили солнечную электростанцию мощностью 70 кВт, что позволит отделению работать бесперебойно даже в условиях энергетических кризисов.

Солнечная электростанция на крыше Охматдета. Фото: НДСБ Охматдет

Обновление коснулось и других отделов. В помещениях операционного блока "Хирургии одного дня" провели ремонт и закупили 30 единиц современного медицинского оборудования, в том числе многофункциональный электрический хирургический стол и анестезиологический аппарат, совместимый с МРТ. Также в больнице появился первый медицинский лифт для транспортировки пациентов на кроватях.

Как отметили в больнице, работы продолжаются — сейчас проводится восстановление еще нескольких помещений в главном комплексе больницы. Завершение ремонта ожидается осенью 2025 года.

"В результате российской атаки больше всего пострадал токсикологический корпус. Было полностью разрушено отделение интенсивной и эфферентной терапии. Наша команда сделала все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть возможность оказывать помощь детям, которые в ней нуждаются. Мы искренне благодарны правительству Германии и нашим партнерам за поддержку — она бесценна в эти сложные времена", — отметил Александр Урин, исполняющий обязанности генерального директора НДСБ "Охматдет".

Напомним, недавно журналисты из "Наши деньги" заявили, что "Охматдет" будут ремонтировать за значительно большую сумму, чем предлагали другие участники тендера.

Однако Министерство здравоохранения Украины опровергло обвинения в возможной коррупции, связанные с тендером на капитальный ремонт здания детской больницы "Охматдет", подвергшейся разрушениям в результате ракетного удара.