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Ціни дивують — стало відомо, хто спроєктує ремонт "Охматдиту"

23 січня 2025 15:07
Карина Приходько - Редактор
Ремонт Охматдиту — хто проєктуватиме роботи
Пошкоджена будівля "Охматдиту" вналсідок обстрілів. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Проєктуванням ремонту дитячої лікарні "Охматдит" займатиметься ТОВ "Інжинірингова компанія "Аркон". Це обійдеться у 13,77 мільйона гривень, хоча були й дешевші пропозиції.

Про це повідомляє видання "Наші Гроші".

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Журналісти з'ясували, що лікарня 20 січня уклала договір з ТОВ "Інжинірингова компанія "Аркон" на проєктування капітального ремонту будівлі лікувально-діагностичного комплексу вартістю 13,77 млн грн. Проєктну документацію для капітального ремонту лікувально-діагностичного комплексу у Шевченківському районі мають розробити до липня 2025 року. 

Зазначається, що завдання на проєктування передбачає відновлення:

  • пошкоджених несучих конструкцій,
  • конструктиву покрівлі,
  • парапетів,
  • фасадних конструкцій,
  • віконних і дверних заповнень прорізів,
  • внутрішнього опорядження приміщень,
  • покриття доріг і тротуарів,
  • внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж,
  • озеленення та елементів благоустрою у 2025-2026 роках.

"Очікувана вартість закупівлі становила 13,87 млн грн. На тендер прийшло три фірми. На аукціоні ТОВ "Компанія "Енергоефективність та консалтинг" пропонувало найнижчу ціну 9,50 млн грн, що майже на третину, або 4,37 млн грн менше від очікуваної суми. Система автоматично визнала цю ціну як аномально низьку. Так переможцем став наступний учасник "Інжинірингова компанія "Аркон" із ціною 13,77 млн грн", — йдеться у матеріалі. 

Хто володіє компанією, яка ремонтуватиме "Охматдит"

За даними видання, "Інжиринговою компанією "Аркон" керує Олександр Білик, а володіє київське ТОВ "Аудит-Центр" Катерини Кізіменко. Чоловік Катерини — Матфей очолює ДП "Державний науково-дослідний та проєктно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" з весни 2024 року. 

Також відомо, що він син Олега Кізіменка, який за часів Януковича очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 року був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби.

"Після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а 2015 року був звільнений. Зрештою у вересні 2018 року Олег Кізіменко був арештований у Херсоні за підозрою в державній зраді, а в грудні 2018 року — засуджений на п’ять років умовно за сепаратизм", — йдеться у матеріалі. 

Обстріл "Охматдиту"

Нагадаємо, 8 липня російська армія обстріляла Україну і влучила у дитячу лікарню "Охматдит". Руйнування були настільки сильними, що в ДСНС заявили, що навіть їх досвід не передбачить терміни розбору завалів

Внаслідок цієї атаки загинуло 27 людей, зокрема троє дітей. Ще 82 людини отримало поранення.  

Моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Київ ремонт тендер лікарні обстріли Охматдит

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