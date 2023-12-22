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В ОВА показали последствия вражеской атаки в двух районах Киева

22 декабря 2023 01:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В ОВА показали последствия вражеской атаки в двух районах Киева
Последствия вражеской атаки в Киев. Фото: КМВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне совершили массированную атаку по Украине в ночь на 22 декабря. Под главный удар попал Киев. В жилых домах вылетели окна от взрывной волны, обломки повредили фасадные части, ограждения. В настоящее время в столице продолжается ликвидация огня.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В Соломенском районе в результате вражеских обстрелов возникло возгорание на 24 этаже жилого дома.

"Воспламенение было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех — выбиты окна" , — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали два человека, из которых один человек — госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется.

В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

На местах происшествия работает 10 ед. техники, а также 43 спасателя ГСЧС.

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