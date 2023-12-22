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В ОВА показали наслідки ворожої атаки у двох районах Києва

22 грудня 2023 01:22
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В ОВА показали наслідки ворожої атаки у двох районах Києва
Наслідки ворожої атаки на Київ. Фото: КМВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Росіяни здійснили масовану атаку по Україні у ніч проти 22 грудня. Під головний удар потрапив Київ. У житлових будинках повилітали вікна від вибухової хвилі, уламки пошкодили фасадні частини, огорожі. Наразі у столиці триває ліквідація вогню. 

Про це повідомляє ДСНС.

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У Соломʼянському районі внаслідок ворожого обстрілу виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку.

"Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох — вибиті вікна", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждало двоє людей, з яких одну особу — госпіталізовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

На місцях подій працює 10 од. техніки, а також 43 рятувальника ДСНС.

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