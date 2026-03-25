В парке "XII Місяців" родился уникальный черный леопардик

Детеныш дальневосточного леопарда Гера. Фото: пресс-релиз

В парке "XII Месяцев" родился детеныш дальневосточного леопарда редкого черного цвета. Маленькая Гера еще от рождения столкнулась с болезнью, но силами работников зоопарка ей удалось вырасти здоровой дикой кошкой.

Журналисты Новини.LIVE посетили парк.

Читайте также:

Необычного черного леопарда можно увидеть на Киевщине

Самка по имени Гера родилась 20 августа 2025 года, однако об этом сообщили только сейчас. Ведь первые месяцы ее жизни стали тяжелым испытанием.

Детеныш леопарда Гера в снегу. Фото: пресс-релиз

Из-за инфекции детеныша пришлось забрать от матери и вскармливать вручную под постоянным ветеринарным контролем.

"Когда мы закончили все прививки, начали выводить ее гулять. Сначала осень, потом снег и вот снежные сугробы ей зашли больше всего. Она просто исчезала в них, носилась, через секунду уже на дереве, потом снова вниз. Таскала шворку, прыгала на плечи — как домашний котенок, только значительно сильнее. Через несколько месяцев ее уже никто не мог догнать. А под конец зимы она облюбовала самые высокие ветки и могла сидеть там часами. И ты в какой-то момент понимаешь — это уже настоящий хищник. По глазам видно", — поделился зоотехник парка Сергей.

Гера на прогулке зимой. Фото: пресс-релиз

Дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) — самый редкий подвид крупных кошек: в природе осталось чуть больше 100 особей. Меланизм (черный окрас) среди леопардов встречается, но для этого подвида нетипичен.

Причина в условиях среды обитания. Дальневосточные леопарды живут в заснеженных регионах, где светлый пятнистый окрас помогает маскироваться. Черный окрас, наоборот, делает животное заметным на снегу, что затрудняет охоту и напрямую снижает шансы на выживание.

Уникальный черный детеныш леопарда. Фото: пресс-релиз

В мировой практике меланизм у вида — единичные случаи, последний афиксирован в 2019 году в США. Родители детеныша — леопарды Сальма и Геркулес.

"Рождение черного детеныша дальневосточного леопарда — чрезвычайно редкий случай даже по мировым меркам. Для этого подвида такая мутация почти не характерна. Для нас появление Геры — особое событие, тем более что долгое время эта пара не давала потомства", — рассказал основатель парка Михаил Пинчук.

Основатель парка Михаил Пинчук с Герой на прогулке. Фото: пресс-релиз

Сейчас Гера подросла, хорошо лазит по деревьям и уже демонстрирует охотничьи инстинкты.

Из-за ручного вскармливания Гера некоторое время находилась под наблюдением работников парка, однако по мере взросления условия ее содержания будут приведены в соответствие со стандартами безопасности для диких животных.

Сейчас Гере уже полгода. Фото: Новини.LIVE

За 11 лет в парке родились десятки животных, в частности львы, тигры и жирафы. Парк "XII Месяцев" расположен в селе Демидов Киевской области и занимает территорию 16 гектаров. Здесь обитает более 200 животных около 100 видов, в частности носорог, жирафы, белые львы, тигры, медведи, волки и приматы. Именно здесь посетители могут увидеть Геру — одну из самых редких представительниц своего подвида.

Напомним, что в Одесском зоопарке проснулась медведица Поляна.

Также мы рассказывали как Киевский зверинец пережил тяжелую холодную зиму.