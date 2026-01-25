Як Київський зоопарк виживає під час блекаутів — тварин гріють пічкою

Як відігрівають від холоду тварин у зоопарку в Києві — фото
Співробітники Київського зоопарку цілодобово працюють, аби зігріти горилу Тоні та інших тварин, які страждають через низьку температуру під час блекаутів. Працівники приносять до печі дрова, щоб у клітці примата підтримувалася комфортна температура.
Про це повідомляє Reuters.
Як відігрівають тварин у Київському зоопарку
П'ять разів на день працівники зоопарку приносять до печі дрова, аби у клітці Тоні підтримувалася температура +20 °C. Також там працюють генератори та акумуляторні ліхтарі.
Окрім того, співробітники набирають воду, аби прожити в автономному режимі три дні після чергових російських атак. Лише слон випиває 150 літрів води на добу.
Начальник зоопарку Кирило Трантін нагадав, що заяви міського голови Віталія Кличка, де він закликав киян їхати з міста через загрозу нових атак. За його словами, для 51-річної горили Тоні та сотень інших тварин такий варіант неможливий.
"Від російських атак страждають не лише люди. Якщо деякі жителі столиці все ж мають можливість виїхати в село до бабусі, у якої в хаті є грубка, то для 51-річної горили Тоні — це не варіант", — зазначив Трантін.
Також він додав, що турбота про тварин стає важким психологічним тягарем для персоналу, який змушений думати ще й про власну безпеку та виживання.
"Кожен день — це боротьба за тепло і електроенергію", — підсумував директор зоопарку.
Нагадаємо, 23 січня Віталій Кличко заявив, що ситуація в Києві вкрай складна і закликав виїжджати з міста. За його словами, може стати ще гірше.
Водночас Зеленський повідомляв, що Київ не підготувався до НС в енергетиці. Також президент відзначив, що навіть зараз він не бачить інтенсивності у вирішенні проблем.
