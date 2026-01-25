Відео
Як відігрівають від холоду тварин у зоопарку в Києві — фото

Як відігрівають від холоду тварин у зоопарку в Києві — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 17:39
Як Київський зоопарк виживає під час блекаутів — тварин гріють пічкою
Тварини гріються у Київському зоопарку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Співробітники Київського зоопарку цілодобово працюють, аби зігріти горилу Тоні та інших тварин, які страждають через низьку температуру під час блекаутів. Працівники приносять до печі дрова, щоб у клітці примата підтримувалася комфортна температура.

Про це повідомляє Reuters. 

Читайте також:

Як відігрівають тварин у Київському зоопарку

П'ять разів на день працівники зоопарку приносять до печі дрова, аби у клітці Тоні підтримувалася температура +20 °C. Також там працюють генератори та акумуляторні ліхтарі.

Окрім того, співробітники набирають воду, аби прожити в автономному режимі три дні після чергових російських атак. Лише слон випиває 150 літрів води на добу. 

Як відігрівають тварин в Київському зоопарку
Олені у зоопарку в Києві. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Тварини в Київському зоопарку
Тварини у Київському зоопарку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Пічка у зоопарку. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Начальник зоопарку Кирило Трантін нагадав, що заяви міського голови Віталія Кличка, де він закликав киян їхати з міста через загрозу нових атак. За його словами, для 51-річної горили Тоні та сотень інших тварин такий варіант неможливий.

"Від російських атак страждають не лише люди. Якщо деякі жителі столиці все ж мають можливість виїхати в село до бабусі, у якої в хаті є грубка, то для 51-річної горили Тоні — це не варіант", — зазначив Трантін. 

Також він додав, що турбота про тварин стає важким психологічним тягарем для персоналу, який змушений думати ще й про власну безпеку та виживання.

"Кожен день — це боротьба за тепло і електроенергію", — підсумував директор зоопарку.

Нагадаємо, 23 січня Віталій Кличко заявив, що ситуація в Києві вкрай складна і закликав виїжджати з міста. За його словами, може стати ще гірше. 

Водночас Зеленський повідомляв, що Київ не підготувався до НС в енергетиці. Також президент відзначив, що навіть зараз він не бачить інтенсивності у вирішенні проблем. 

Київ тварини похолодання зоопарк морози відключення світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
