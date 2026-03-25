У парку "XII Місяців" народилося унікальне чорне леопардиня

Дитинча далекосхідного леопарда Гера. Фото: пресреліз

У парку "XII Місяців" народилося дитинча далекосхідного леопарда рідкісного чорного кольору. Маленька Гера ще від народження зіштовхнулась з хворобою, але силами працівників зоопарку їй вдалося вирости здоровою дикою кішкою.

Журналісти Новини.LIVE відвідали парк.

Самка на ім’я Гера народилася 20 серпня 2025 року, однак про це повідомили лише зараз. Адже перші місяці її життя стали важким випробуванням.

Дитинча леопарда Гера у снігу. Фото: пресреліз

Через інфекцію дитинча довелося забрати від матері та вигодовувати вручну під постійним ветеринарним контролем.

"Коли ми закінчили всі щеплення, почали виводити її гуляти. Спочатку осінь, потім сніг – і от снігові кучугури їй зайшли найбільше. Вона просто зникала в них, носилась, за секунду вже на дереві, потім знову вниз. Тягала шворку, стрибала на плечі – як домашнє кошеня, тільки значно сильніше. Через кілька місяців її вже ніхто не міг наздогнати. А під кінець зими вона обмилувала найвищі гілки й могла сидіти там годинами. І ти в якийсь момент розумієш – це вже справжній хижак. По очах видно", — поділився зоотехнік парку Сергій.

Гера взимку. Фото: пресреліз

Далекосхідний леопард (Panthera pardus orientalis) – найрідкісніший підвид великих кішок: у природі залишилося трохи більше ніж 100 особин. Меланізм (чорне забарвлення) серед леопардів трапляється, але для цього підвиду є нетиповим.

Причина в умовах середовища. Далекосхідні леопарди живуть у засніжених регіонах, де світле плямисте забарвлення допомагає маскуватися. Чорний окрас, навпаки, робить тварину помітною на снігу, що ускладнює полювання і напряму знижує шанси на виживання.

Унікальне чорне дитинча леопарда. Фото: пресреліз

У світовій практиці меланізм у леопардів — поодинокі випадки, останній афіксовано у 2019 році в США. Батьки дитинчати – леопарди Сальма та Геркулес.

"Народження чорного дитинчати далекосхідного леопарда — надзвичайно рідкісний випадок навіть за світовими мірками. Для цього підвиду така мутація майже не характерна. Для нас поява Гери — особлива подія, тим більше що тривалий час ця пара не давала потомства", — розповів засновник парку Михайло Пінчук.

Засновник парку Михайло Пінчук з Герою на прогулянці. Фото: пресреліз

Зараз Гера підросла, добре лазить по деревах і вже демонструє мисливські інстинкти.

Через ручне вигодовування Гера певний час перебувала під наглядом працівників парку, однак у міру дорослішання умови її утримання будуть приведені у відповідність до стандартів безпеки для диких тварин.

Нині Гері вже півроку. Фото: Новини.LIVE

За 11 років у парку народилися десятки тварин, зокрема леви, тигри та жирафи. Парк "XII Місяців" розташований у селі Демидів Київської області та займає територію 16 гектарів. Тут мешкає понад 200 тварин близько 100 видів, зокрема носоріг, жирафи, білі леви, тигри, ведмеді, вовки та примати. Саме тут відвідувачі можуть побачити Геру — одну з найрідкісніших представниць свого підвиду.

