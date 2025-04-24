Стрельба в Подольском районе Киева — полиция устанавливает обстоятельства

Полиция проводит следственные действия. Фото: Полиция Киева

Утром в четверг, 24 апреля, в Подольском районе Киева произошла стрельба. По предварительным данным, она возникла в результате конфликта между двумя мужчинами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Инцидент произошел около 10:00 на одной из парковок района. В ходе словесной перепалки один из участников достал оружие и открыл огонь.

Следственные действия полиции. Фото: Национальная полиция Украины

На месте происшествия работали патрульные экипажи и следственно-оперативная группа местного подразделения полиции. Оба участника конфликта уже установлены. Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы собрать доказательства и выяснить обстоятельства инцидента.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события. Подробности будут сообщены после завершения первоочередных следственных действий.

Напомним, вчера, 23 апреля, в Киеве взорвалась машина в Подольском районе. Уже вечером правоохранители установили подрывника — он объяснил мотивы своих действий.

Несколько дней назад в Киеве тоже была стрельба, на этот раз в Святошинском районе. Мужчину ранили из огнестрельного оружия.