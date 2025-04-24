Стрілянина в Подільському районі Києва — поліція встановлює обставини

Поліція проводить слідчі дії. Фото: Поліція Києва

Уранці в четвер, 24 квітня, в Подільському районі Києва сталася стрілянина. За попередніми даними, вона виникла внаслідок конфлікту між двома чоловіками.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про стрілянину у Подільському районі Києва 24 квітня

Інцидент трапився близько 10:00 на одному з паркінгів району. Під час словесної суперечки один з учасників дістав зброю та відкрив вогонь.

Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція України

На місці події працювали патрульні екіпажі та слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції. Обидва учасники конфлікту вже встановлені. Правоохоронці працюють на місці події, щоб зібрати докази та з’ясувати обставини інциденту.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Подробиці буде повідомлено після завершення першочергових слідчих дій.

Нагадаємо, вчора, 23 квітня, у Києві вибухнула автівка в у Подільському районі. Вже ввечері правоохоронці встановили підривника — він пояснив мотиви своїх дій.

Кілька днів тому у Києві теж була стрілянина, цього разу у Святошинському районі. Чоловіка поранили з вогнепальної зброї.