Удар по Киеву 6 июля – из-под завалов извлекли тело мужчины

Разрушения в Киеве после удара со стороны РФ. Фото: ГСЧС

В Подольском районе Киева из-под завалов извлекли тело мужчины. На месте продолжаются поисково-спасательные работы после комбинированного удара РФ по городу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко.

Сколько человек погибли в Киеве после атаки РФ

"Продолжаются разборки завалов на местах российских ударов. Сейчас в Подольском районе спасатели извлекли тело погибшего мужчины", — рассказал Ткаченко.

По его словам, на данный момент известно о 13 погибших и 56 раненых. На локациях, где произошли попадания, продолжаются работы. На месте работают все соответствующие службы.

Скриншот поста Тимура Ткаченко

Как писали Новини.LIVE, ранее Ткаченко сообщал, что по домам в Подольском районе Киева прилетели четыре ракеты. По его словам, будет организовано отселение жителей разрушенных квартир во временные безопасные места пребывания.

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Кроме того, этой ночью Россия во второй раз атаковала офис журналистов "5 канала" в Киеве. Из-за масштабных разрушений СМИ вынуждены перевести свое вещание исключительно в цифровой формат на платформе YouTube.

А пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп сообщила, что под завалами в Дарницком районе еще могут находиться люди. К месту трагедии прибывают родственники, соседи и близкие жильцов разрушенного дома, которые сообщают о количестве людей, находившихся в квартирах во время удара.