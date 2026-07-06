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Головна Київ В Подільському районі Києва з-під завалів дістали тіло чоловіка

В Подільському районі Києва з-під завалів дістали тіло чоловіка

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Дата публікації: 6 липня 2026 15:21
Удар по Києву 6 липня — з-під завалів дістали тіло чоловіка
Руйнування у Києві після удару РФ. Фото: ДСНС

У Подільському районі Києва з-під завалів дістали тіло чоловіка. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи після комбінованого удару РФ по місту. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника КМВА Тимура Ткаченка. 

Скільки людей загинули у Києві після атаки РФ

"Тривають розбори завалів на місцях російських ударів. Зараз в Подільському районі рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка", — розповів Ткаченко. 

За його словами, наразі відоом про 13 загиблих та 56 поранених. На локаціях, де відбулося влучаня, продовжуються роботи. На місці працюють усі відповідні служби. 

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Скриншот допису Тимура Ткаченка

Як писали Новини.LIVE, раніше Ткаченко повідомляв, що по будинках в Подільському районі Києва прилетіло чотири ракети. За його словами, буде організоване відселення мешканців зруйнованих квартир до тимчасових безпечних місць перебування.

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Крім того, цієї ночі Росія вдруге атакувала офіс журналістів "5 каналу" в Києві. Через масштабні руйнування медіа змушене перевести своє мовлення виключно в цифровий формат на платформі YouTube. 

А речниця КМВА Катерина Поп повідомила, що під завалами у Дарницькому районі ще можуть бути люди. До місця трагедії прибувають родичі, сусіди та близькі мешканців зруйнованого будинку, які повідомляють про кількість людей, що перебували в оселях під час удару. 

Київ обстріли жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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