В Воздушных силах отчитались о 60 сбитых целях этой ночью

Работа ПВО. Фото иллюстративное: 126 отдельная бригада терробороны.

Российские захватчики в ночь на 3 января атаковали Украину 93 ударными беспилотниками типа "Shahed" и дронами-имитаторами разных типов. Силам обороны удалось сбить 60 вражеских объектов в небе над нашим государством.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Отчет о сбитых вражеских дронах. Фото: Воздушные силы

Атака дронов на Украине

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 60 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 26 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий), один — в воздухе", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Также сообщается, что в результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях.

"Также сбитые "шахеды" нанесли ущерб и в Киевской области: в нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, есть погибший и пострадавшие", — говорится в сообщении.

Ранее мы уже писали, что из-за вражеских атак на Киевщине погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Комментируя сегодняшнюю атаку российских захватчиков, руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что в этих обстрелах нет ни малейшего смысла и этим россияне лишь усиливают к себе ненависть мира.