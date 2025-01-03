В Повітряних силах відзвітували про 60 збитих цілей цієї ночі

Робота ППО. Фото ілюстративне: 126 окрема бригада тероборони

Російські загарбники у ніч на 3 січня атакували Україну 93-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" і дронами-імітаторами різних типів. Силам оборони вдалося збити 60 ворожих об'єктів у небі над нашою державою.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Атака дронів на Україну

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

"Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), один — в повітрі", — говориться у повідомленні Повітряних сил.

Також повідомляється, що внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині.

"Також збиті "шахеди" завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі", — говориться в повідомленні.

Раніше ми вже писали, що через ворожі атаки на Київщині загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Коментуючи сьогоднішню атаку російських загарбників, керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що в цих обстрілах немає жодного сенсу і цим росіяни лише підсилюють до себе ненависть світу.