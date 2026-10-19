Последствия разрушений возле станции метро "Черниговская". Фото: Новини.LIVE

Из-за ночного обстрела со стороны России в ночь на 19 октября в районе станции "Черниговская" в Киеве парализовано движение на красной линии метро. Вражеский удар повредил расположенные поблизости торговые павильоны и городскую инфраструктуру. Последствия атаки в настоящее время устраняют коммунальщики.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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В Киеве под атакой оказалось метро в районе станции "Черниговская"

Ночной российский террор привел к серьезным сбоям в работе столичного общественного транспорта. Из-за прямого попадания в район станции "Черниговская" красная линия киевского метрополитена сегодня будет оставаться преимущественно закрытой для пассажиров.

Последствия обстрела Киева 19 октября. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Движение поездов на этом участке существенно ограничено, поэтому добраться можно исключительно до станции "Дарница". При этом курсирование подвижного состава возможно только при условии, что в городе не объявлен сигнал воздушной тревоги.

Разрушение здания. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Разрушенные торговые точки и последствия для бизнеса

Помимо транспортного коллапса, вражеский обстрел нанес ощутимый удар по местному бизнесу и городской инфраструктуре. Территория вокруг "Черниговской" усеяна обломками, а расположенные поблизости торговые павильоны подверглись значительным разрушениям.

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Выбитые окна и оконные рамы в результате взрыва в Киеве 19 октября. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Поврежденные конструкции заблокировали многим предпринимателям доступ к их коммерческим помещениям, вынудив приостановить работу. Среди тех, чей бизнес пострадал от российского удара, оказалась киевлянка Яна.

Обломки от взрыва. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Прибыв на место, предпринимательница увидела, что хотя её оборудование уцелело, общее состояние здания не позволяет продолжать деятельность.

"Мой кабинет целый, все вещи целы, но эта сторона здания полностью разрушена. Где-то в шесть утра девочки написали, что здание повреждено. Мы сразу собрались и поехали с мужем, чтобы посмотреть", — рассказала Яна.

Выбитое стекло в соседних магазинах. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Из-за масштабной атаки женщине пришлось отменить все визиты.

"У меня была запланирована работа, полная запись. Очень досадно, очень жаль. Но хорошо, что это произошло ночью, а не днём, когда полно людей", — добавила киевлянка.

Тем временем на всех пострадавших объектах продолжается масштабная ликвидация последствий.

Коммунальные службы расчищают площади от разбитого стекла и остатков конструкций, спасатели продолжают свою работу по обеспечению безопасности на поврежденных объектах.

Новини.LIVE сообщали, что во время массированной комбинированной атаки ракетами и дронами в ночь на 19 октября под российским ударом оказались Киев и столичный регион.

В городе взрывная волна и обломки повредили торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall на Шулявке. Там выбило стекла и разбросало обломки конструкций, хотя сообщений о пострадавших не поступало. Кроме того, в результате попадания ракет станция метро подверглась разрушениям, из-за чего как минимум две станции метро были вынуждены временно закрыться.

На территории Киевской области наиболее серьезных разрушений подвергся Ирпень. Там пострадали шесть жителей, в том числе трое детей, а судьба еще трех человек остается неизвестной. Падение обломков и прямые попадания также повредили жилые дома, автомобили и гражданскую инфраструктуру в Бучанском и Вышгородском районах.