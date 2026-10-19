Станції метро Чернігівська та Лісова у Києві закриті після атаки РФ 19 жовтня

У Києві закрили дві станції метро після ударів Росії
Росіяни в ніч проти 19 жовтня атакували Київ балістикою, внаслідок чого було пошкоджено одну зі станцій метро. Наразі щонайменше дві станції тимчасово зачинені на вхід та вихід.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.
Які станції метро закрили у Києві
У КМДА в Telegram підтвердили, що внаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено наземну станцію метрополітену, а також колії та кабельну мережу. Через це дві станції метро будуть тимчасово зачинені.
"Вранці рух поїздів буде розпочато між станціями "Академмістечко" — "Дарниця" відповідно до графіку. Наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід", — йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють усі необхідні фахівці, включаючи фахівців з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену.
Резюмуючи у КМДА закликали киян враховувати вищевказану інформацію при плануванні маршрутів.
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