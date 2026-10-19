Наслідки руйнувань біля метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Через російський нічний обстріл у ніч проти 19 жовтня по станції "Чернігівська" у Києві паралізовано рух червоною гілкою метрополітену. Ворожий удар понівечив торговельні павільйони поруч та міську інфраструктуру. Наслідки атаки наразі ліквідовують комунальники.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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У Києві під атакою опинилося метро в районі станції "Чернігівська"

Нічний російський терор призвів до серйозних збоїв у роботі столичного громадського транспорту. Через пряме ураження району станції "Чернігівська" червона лінія київського метрополітену сьогодні залишатиметься переважно закритою для пасажирів.

Наслідки обстрілу по Києву 19 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Рух потягів на цій ділянці суттєво обмежено, тож дістатися можна винятково до станції "Дарниця". При цьому курсування рухомого складу можливе лише за умови, що в місті не оголошено сигнал повітряної тривоги.

Руйнування будівлі. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Зруйновані торгові точки та наслідки для бізнесу

Окрім транспортного колапсу, ворожий обстріл завдав відчутного удару по місцевому бізнесу та міській інфраструктурі. Територія навколо "Чернігівської" всіяна уламками, а розташовані поблизу торговельні павільйони зазнали значних руйнувань.

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Вибиті вікна та віконні рами від вибуху в Києві 19 жовтня.Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Понівечені конструкції заблокували багатьом підприємцям доступ до їхніх комерційних приміщень, змусивши зупинити роботу. Серед тих, чия справа постраждала від російського удару, опинилася киянка Яна.

Уламки від вибуху. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Прибувши на місце, підприємиця побачила, що хоча її обладнання вціліло, загальний стан споруди не дозволяє продовжувати діяльність.

"Мій кабінет цілий, всі речі цілі, але ця сторона будівлі повністю понівечена. Десь це було о шостій ранку. Дівчатка написали, що будівля пошкоджена. Ми відразу зібралися і поїхали з чоловіком, щоб подивитися", — розповіла Яна.

Вибите скло у магазинах поруч. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Через масштабну атаку жінці довелося скасувати всі візити.

"В мене планувалась робота, повний запис. Дуже прикро, дуже шкода. Але добре, шо це сталося вночі, а не вдень, коли повно людей", — додала киянка.

Тим часом на всіх уражених локаціях триває масштабна ліквідація наслідків.

Комунальні служби розчищають площі від побитого скла та залишків конструкцій, рятувальники продовжують свою роботу для забезпечення безпеки на пошкоджених об'єктах.

Новини.LIVE повідомляли, що під час масованої комбінованої атаки ракетами та дронами в ніч проти 19 жовтня під російським ударом опинилися Київ та столичний регіон.

У місті вибуховою хвилею й уламками пошкодило торговельно-розважальний центр Cosmo Multimall на Шулявці. Там вибило скло та розкидало уламки конструкцій, хоча повідомлень про постраждалих не надходило. Крім того, внаслідок влучання балістики зазнала руйнувань станція метро, через що щонайменше дві станції підземки були змушені тимчасово зачинити.

На території Київської області найсерйозніших руйнувань зазнав Ірпінь. Там постраждали шестеро мешканців, зокрема троє дітей, а доля ще трьох людей залишається невідомою. Падіння уламків та прямі влучання також пошкодили житлові будинки, автівки та цивільну інфраструктуру в Бучанському та Вишгородському районах.