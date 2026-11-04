Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали и предъявили подозрения организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке Киевской области 2 ноября. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

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Организаторы беспорядков в Петропавловской Борщаговке

СБУ задержала и объявила подозрение трем организаторам беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Переписка фигурантов. Фото: СБУ

Согласно материалам дела, среди задержанных — жительница Киевской области, которая за денежное вознаграждение организовала стычку, приведшую к столкновениям возле места временного расположения подразделения Национальной гвардии Украины.

Установлено, что 30 октября от другой жительницы столичного региона она получила заказ на вывоз военнослужащего НГУ за пределы пункта дислокации подразделения. Фигурантка должна была сделать это под видом оказания неотложной скорой помощи.

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Переписка в телефоне фигурантов. Фото: СБУ

"Чтобы инсценировать транспортировку нацгвардейца якобы в больницу, злоумышленница выдавала себя за медика и задействовала частный автомобиль, не имеющий никакого отношения ни к одному медицинскому учреждению Украины. Также для совершения преступления она привлекла своего знакомого, который за деньги согласился "сыграть роль" фельдшера во время вывоза военного", — говорится в сообщении.

СБУ зафиксировала, что накануне столкновений мужчина провел дополнительную разведку возле места временного расположения подразделения Нацгвардии. Именно вблизи этого объекта впоследствии произошли беспорядки.

Переписка, найденная в телефоне фигуранта. Фото: СБУ

Также следствие установило, что 2 ноября возле места расположения подразделения Нацгвардии женщина, выдававшая себя за медика, публиковала в соцсетях манипулятивные сообщения. По версии правоохранителей, таким образом она пыталась привлечь внимание общественности и спровоцировать массовые беспорядки.

Впоследствии это привело к столкновениям и препятствованию законной деятельности Сил обороны на месте инцидента.

"При осмотре мобильного телефона провокаторши правоохранители обнаружили ее переписку с третьими лицами, в которой она обсуждает сценарии несанкционированных акций против украинских защитников. Также в ходе расследования была задержана активная участница столкновений, которая призывала к блокированию и повреждению автобуса Национальной гвардии", — говорится в сообщении.

Переписка фигурантов. Фото: СБУ

Наказание фигурантам

На основании собранных доказательств следователи СБУ объявили заказчице провокаций и двум ее сообщникам подозрения в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям УК Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время следователи СБУ обратились в суд с просьбой избрать задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Расследование продолжается. Планируется вручить уведомление о подозрении активной участнице беспорядков и привлечь к ответственности всех остальных лиц, причастных к провокациям. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE, 4 ноября Соломенский райсуд Киева определил меру пресечения Валентине Молодой, которая приехала на машине скорой помощи к месту беспорядков в Петропавловской Борщаговке. Речь идет о содержании под стражей без права внесения залога.

Кроме того, во время рассмотрения дела о столкновениях в Петропавловской Борщаговке прокурор назвал сумму, которую Валентина Молодая требовала за эвакуацию людей. Женщина якобы хотела получить 107 тысяч гривен.