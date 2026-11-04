Співробітники СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали та оголосили підозри організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці Київської області 2 листопада. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України, передає Новини.LIVE.

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Організатори заворушень в Петропавлівській Борщагівці

СБУ затримала і оголосила підозру трьом організаторам заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

Листування фігурантів. Фото: СБУ

Згідно з матеріалами справи, серед затриманих — мешканка Київщини, яка за грошову винагороду організувала сутичку, що призвела до зіткнень біля місця тимчасового розташування підрозділу Національної гвардії України.

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Встановлено, що 30 жовтня від іншої мешканки столичного регіону вона отримала замовлення на вивезення військовослужбовця НГУ за межі пункту дислокації підрозділу. Фігурантка повинна була зробити це під виглядом надання невідкладної швидкої допомоги.

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Листування в телефоні фігурантів. Фото: СБУ

"Щоб інсценувати транспортування нацгвардійця нібито до лікарні, зловмисниця видавала себе за медика та задіяла приватне авто, яке не має ніякого відношення до жодної медустанови України. Також для реалізації злочину вона залучила свого знайомого, який за гроші погодився "зіграти роль" фельдшера під час вивезення військового", — йдеться у повідомленні.

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СБУ зафіксувала, що напередодні сутичок чоловік здійснив додаткову розвідку біля місця тимчасового розташування підрозділу Нацгвардії. Саме поблизу цього об’єкта згодом сталися заворушення.

Листування, яке знайшли в телефоні фігуранта. Фото: СБУ

Також слідство встановило, що 2 листопада біля місця розташування підрозділу Нацгвардії жінка, яка видавала себе за медикиню, публікувала в соцмережах маніпулятивні повідомлення. За версією правоохоронців, таким чином вона намагалася привернути увагу громадськості та спровокувати масові заворушення.

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Згодом це спровокувало сутички та перешкоджання законній діяльності Сил оборони на місці інциденту.

"Під час огляду мобільного телефону провокаторки правоохоронці виявили її листування з третіми особами, де вона обговорює сценарії несанкціонованих акцій проти українських захисників. Також у ході розслідування затримано активну учасницю сутичок, яка закликала до блокування та пошкодження автобуса Національної гвардії", — йдеться у повідомленні.

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Листування фігурантів. Фото: СБУ

Покарання фігурантам

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ оголосили замовниці провокацій та двом її спільникам підозри відповідно до вчинених злочинів за двома статтями КК України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі слідчі СБУ звернулися до суду з проханням обрати затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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"Триває розслідування. Планується повідомлення про підозру активній учасниці заворушень та притягнення до відповідальності всіх інших осіб, причетних до провокацій. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі", — додали в СБУ.

Як писали Новини.LIVE, 4 листопада Соломʼянський райсуд Києва визначив запобіжний захід Валентині Молодій, яка приїхала на автомобілі швидкої допомоги до місця заворушень у Петропавлівській Борщагівці. Йдеться про тримання під вартою без права внесення застави.

Крім того, під час розгляду справи про сутички в Петропавлівській Борщагівці прокурор назвав суму, яку Валентина Молода вимагала за евакуацію людей. Жінка нібито хотіла отримати 107 тисяч гривень.