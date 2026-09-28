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Главная Киев В Шевченковском районе из-за российской атаки погибла женщина

В Шевченковском районе из-за российской атаки погибла женщина

Ua ru
28 сентября 2026 15:10
В Шевченковском районе Киева в результате удара со стороны РФ погибла женщина
Экстренные службы на месте атаки. Фото: Telegram/Александр Сазанович

В Шевченковском районе Киева в результате вражеского удара погибла женщина. В Киевской городской военной администрации выразили соболезнования родным и близким женщины.

Об этом стало известно из Telegram-канала администрации, об инциденте также сообщил Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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В Шевченковском районе есть погибшая и раненые

В Шевченковском районе из-за российской атаки погибла женщина - фото 1
Сообщение КМВА. Фото: скриншот

Глава Шевченковской районной государственной администрации Александр Сазанович сообщил, что находится на месте удара.

В Шевченковском районе из-за российской атаки погибла женщина - фото 2
Сообщение Сазановича. Фото: скриншот
В Шевченковском районе из-за российской атаки погибла женщина - фото 3
Пожар в здании. Фото: Telegram/Александр Сазанович

По его словам, там есть пострадавшие и погибшие.

В Шевченковском районе из-за российской атаки погибла женщина - фото 4
Экстренные службы на месте происшествия. Фото: Telegram/Александр Сазанович

На месте работают все экстренные и соответствующие службы. Сазанович призвал жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать работе служб.

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В то же время Владимир Зеленский предоставил уточненную информацию об этом инциденте. Президент добавил, что российский удар пришелся по зданию Украинской академии наук в Киеве. Сейчас там продолжается спасательная операция, тушат пожар и ищут людей, которые могли находиться внутри.

По словам президента, сегодня также были атакованы фармацевтическая компания и заправки в Киеве, бизнес-центр в Днепре, а в других городах и регионах гражданские объекты, предприятия и объекты связи.

В Шевченковском районе из-за российской атаки погибла женщина - фото 5
Пост Зеленского. Фото: скриншот

В результате атак есть погибшие.

"Обязательно будет на это ответ России. И каждый из партнеров Украины должен видеть по этому террору, по таким попаданиям, что поддержка для Украины — это поддержка действительно жизни людей, поддержка того, что террор никогда и нигде не должен быть нормализован. Россия должна отвечать за все это и ощущать реальные последствия", — заявил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска утром 28 сентября вновь атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки были повреждены АЗС и офисное здание, а во время ночной атаки повреждены жилые дома и возникли пожары в офисных помещениях.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 29 сентября российские войска атаковали Киев реактивными дронами. В столице зафиксировали прилет в районе "Дворца Украина" и попадание в многоэтажный жилой дом, в результате чего пострадали местные жители.

Киев КГГА дроны война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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