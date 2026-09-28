У Шевченківському районі Києва через удар РФ загинула жінка

У Шевченківському районі через російську атаку загинула жінка
У Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого удару загинула жінка. У Київській міській військовій адміністрації висловили співчуття рідним і близьким жінки.
Про це стало відомо з Telegram-каналу адміністрації, про інцидент також повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.
У Шевченківському районі є загибла та травмовані
Голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович повідомив, що перебуває на місці ураження.
За його словами, там є травмовані та загиблі.
На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Сазанович закликав мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб.
Водночас Володимир Зеленський надав уточнену інформацію щодо цього інциденту. Президент додав, що російський удар прийшовся по будівлі української Академії наук у Києві. Наразі там триває рятувальна операція, гасять пожежу та шукають людей, які могли перебувати всередині.
За словами президента, сьогодні також були атаковані фармацевтична компанія та заправки в Києві, бізнес-центр у Дніпрі, а в інших містах і регіонах — цивільні об’єкти, підприємства та об’єкти зв’язку.
Внаслідок атак є загиблі.
"Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України — це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки", — заявив Зеленський.
Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці 28 вересня знову атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки були пошкоджені АЗС та офісна будівля, а під час нічної атаки пошкоджено житлові будинки й виникли пожежі в офісних приміщеннях.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 вересня російські війська атакували Київ реактивними дронами. У столиці зафіксували приліт біля "Палацу Україна" та влучання у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали місцеві жителі.