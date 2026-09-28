У Шевченківському районі Києва через удар РФ загинула жінка

Екстрені служби на місці атаки. Фото: Telegram/Олександр Сазанович

У Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого удару загинула жінка. У Київській міській військовій адміністрації висловили співчуття рідним і близьким жінки.

Про це стало відомо з Telegram-каналу адміністрації, про інцидент також повідомив Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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У Шевченківському районі є загибла та травмовані

Повідомлення КМВА. Фото: скриншот

Голова Шевченківської районної державної адміністрації Олександр Сазанович повідомив, що перебуває на місці ураження.

Повідомлення Сазановича. Фото: скриншот

Пожежа в будівлі. Фото: Telegram/Олександр Сазанович

За його словами, там є травмовані та загиблі.

Екстрені служб на місці атаки. Фото: Telegram/Олександр Сазанович

На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Сазанович закликав мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб.

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Водночас Володимир Зеленський надав уточнену інформацію щодо цього інциденту. Президент додав, що російський удар прийшовся по будівлі української Академії наук у Києві. Наразі там триває рятувальна операція, гасять пожежу та шукають людей, які могли перебувати всередині.

За словами президента, сьогодні також були атаковані фармацевтична компанія та заправки в Києві, бізнес-центр у Дніпрі, а в інших містах і регіонах — цивільні об’єкти, підприємства та об’єкти зв’язку.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Внаслідок атак є загиблі.

"Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України — це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки", — заявив Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці 28 вересня знову атакували Київ ударними дронами. Внаслідок атаки були пошкоджені АЗС та офісна будівля, а під час нічної атаки пошкоджено житлові будинки й виникли пожежі в офісних приміщеннях.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 29 вересня російські війська атакували Київ реактивними дронами. У столиці зафіксували приліт біля "Палацу Україна" та влучання у багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого постраждали місцеві жителі.