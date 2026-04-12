Главная Киев В тариф заложили строительство: эксперт о цене проезда в метро Киева

В тариф заложили строительство: эксперт о цене проезда в метро Киева

Дата публикации 12 апреля 2026 16:04
В тариф заложили строительство: эксперт о цене проезда в метро Киева
Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов высказался о подсчете себестоимости проезда в метро Киева. Речь идет о 64 гривнах за пассажира. Он предположил, что в тариф заложили строительство новых станций.

Об этом эксклюзивно Дмитрий Беспалов сказал в эфире "Київського часу".

Себестоимость проезда в метро Киева

"64 гривны меня очень удивило. Автобус, троллейбус 37 гривен, похоже. Ну, то есть, я примерно так и ожидал. 64 гривны — это для меня новость", — отметил Беспалов.

По его словам, здесь дело не только в электроэнергии. Он напомнил, что Киев недавно принял программу развития метрополитена на почти 10 миллиардов гривен. По его словам, часть средств из городского бюджета, а остальные возложены на предприятие.

"Я боюсь, что в этом тарифе они могли заложить финансирование этой программы", — говорит эксперт.

Он отметил, что рассчитывал увидеть 44 грн, но не 64 грн.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 64,53 грн. Сейчас за проезд необходимо платить 8 грн.

А Беспалов прогнозировал, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева может повыситься до 30 грн. По его словам, решение могут принять до того, как начнутся выборы.

Ранее в столице утвердили Программу технического развития киевского метрополитена на 2026 год, которая предусматривает строительство и реконструкцию. Речь идет о 9,9 млрд грн капитальных инвестиций из городского бюджета, однако пока заложено лишь около 2,1 млрд. Еще 6,4 млрд планируют профинансировать за счет предприятия.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
