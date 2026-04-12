Головна Київ В тариф заклали будівництво: експерт про ціну проїзду в метро Києва

В тариф заклали будівництво: експерт про ціну проїзду в метро Києва

Дата публікації: 12 квітня 2026 16:04
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов висловився про підрахунок собівартості проїзду в метро Києва. Йдеться про 64 гривні за пасажира. Він припустив, що в тариф заклали будівництво нових станцій.

Про це ексклюзивно Дмитро Беспалов сказав в ефірі "Київського часу".

Собівартість проїзду в метро Києва

"64 гривні мене дуже здивувало. Автобус, тролейбус 37 гривень, схоже. Ну, тобто, я приблизно так і очікував. 64 гривні — це для мене новина", — зазначив Беспалов.

За його словами, тут справа не лише в електроенергії. Він нагадав, що Київ нещодавно ухвалив програму розвитку метрополітену на майже 10 мільярдів гривень. За його словами, частина коштів з міського бюджету, а решта покладена на підприємство.

"Я боюся, що в цьому тарифі вони могли закласти фінансування цієї програми", — каже експерт.

Він зазначив, що розраховував побачити 44 грн, але не 64 грн. 

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради, собівартість перевезення одного пасажира складає 64,53 грн. Наразі за проїзд необхідно платити 8 грн.

А Беспалов прогнозував, що вартість проїзду у громадському транспорті Києва може підвищитися до 30 грн. За його словами, рішення можуть ухвалити до того, як розпочнуть вибори.

Раніше у столиці затвердили Програму технічного розвитку київського метрополітену на 2026 рік, яка передбачає будівництво та реконструкцію. Йдеться про 9,9 млрд грн капітальних інвестицій із міського бюджету, однак наразі закладено лише близько 2,1 млрд. Ще 6,4 млрд планують профінансувати коштом підприємства.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
