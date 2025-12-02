У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche 2 грудня

ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 грудня, у Києві сталася дорожно-транспортна пригода. Одним з учасників ДТП було авто Porsche.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама

Читайте також:

ДТП у Києві

ДТП сталася на вулиці Мечникова. За попередніми даними, водій автомобіля Skoda під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням і зіткнувся з Porsche, що рухався поруч.

На місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини та причини аварії.

Аварія у Києві. Фото: Новини.LIVE

ДТП у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

ДТП у столиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Києві громадянин РФ на пішохідному переході скоїв наїзд на 13 річну дівчину. За це суд може позбавити чоловіка волі на великий термін.

А на Одещині військовослужбовець вночі на шаленій швидкості збив жінку, яка йшла дорогою.