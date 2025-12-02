Відео
У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche — фото

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 21:57
У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche 2 грудня
ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 2 грудня, у Києві сталася дорожно-транспортна пригода. Одним з учасників ДТП було авто Porsche.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця подій.

Читайте також:

ДТП у Києві

ДТП сталася на вулиці Мечникова. За попередніми даними, водій автомобіля Skoda під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням і зіткнувся з Porsche, що рухався поруч.

На місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини та причини аварії.

У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche — фото - фото 1
Аварія у Києві. Фото: Новини.LIVE
У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche — фото - фото 2
ДТП у центрі Києва. Фото: Новини.LIVE
У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche — фото - фото 3
ДТП у столиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Києві громадянин РФ на пішохідному переході скоїв наїзд на 13 річну дівчину. За це суд може позбавити чоловіка волі на великий термін.

А на Одещині військовослужбовець вночі на шаленій швидкості збив жінку, яка йшла дорогою.

ДТП аварія авто Porsche Автотроща
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
