У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche 2 грудня

У центрі Києва сталась ДТП за участю Porsche — фото
У вівторок, 2 грудня, у Києві сталася дорожно-транспортна пригода. Одним з учасників ДТП було авто Porsche.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця подій.
ДТП у Києві
ДТП сталася на вулиці Мечникова. За попередніми даними, водій автомобіля Skoda під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням і зіткнувся з Porsche, що рухався поруч.
На місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, що у Києві громадянин РФ на пішохідному переході скоїв наїзд на 13 річну дівчину. За це суд може позбавити чоловіка волі на великий термін.
А на Одещині військовослужбовець вночі на шаленій швидкості збив жінку, яка йшла дорогою.
Читайте Новини.LIVE!